Цифровизация отправилась по этапу в казахстанские тюрьмы и лагеря

13:16 06.08.2019

Стоило главе государства поручить модернизировать казахстанские колонии после инцидента с пытками заключенных в Алматинской области, как МВД отчиталось о внедрении за колючей проволокой новых сервисов.



Судя по всему, время "маляв" на волю, как и вместительных баулов с "гревом" оттуда уходит в прошлое. По информации МВД, в нескольких пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматы и Алматинской области заключенные теперь могут отовариваться через электронный магазин. В двух колониях Акмолинской области сидельцы начали общаться с родственниками посредством видеопереговоров. А в следственных изоляторах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Павлодара и Караганды заработал сервис по доставке продуктовых передач.



В министерстве рассчитывают, что запуск данных проектов не только повлияет на развитие цифровизации в местах не столь отдаленных, но и поспособствует снижению уровня коррупции и количества жалоб, а также, что немаловажно, приблизит отечественные тюрьмы и лагеря к международным стандартам обеспечения прав и законных интересов осужденных.



"Заказ и доставка через эти сервисы ликвидирует очередь в бюро передач учреждений уголовно-исполнительной системы, а также минимизирует попадание запрещенных предметов к осужденным и следственно-арестованным, – сообщили в пресс-службе МВД. – У спецконтингента появится возможность приобретать разрешенные товары и продукты, не принуждая к обязательному приезду своих родственников и близких, которые также могут воспользоваться этими сервисами".



Илья МИЛЛЕР, Нуржан БАЙМУЛДИН | Семей