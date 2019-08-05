Под лозунгом интеграции Индия отменяет особый статус Кашмира

13:18 06.08.2019

Правительство Индии в понедельник инициировало отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир. Это чревато резким обострением обстановки по всей стране, считает эксперт Сергей Лунев.



Министр внутренних дел Амит Шах сообщил парламенту в понедельник, что федеральное правительство отменяет 370 статью Конституции, которая предоставляет особый статус индийскому штату Джамму и Кашмир. С 1949 года штат имеет собственную конституцию, флаг и автономию по всем вопросам, за исключением определенных областей политики, таких как международные дела и оборона.



Постановление, содержащее соответствующее предложение, подписал президент Рам Натх Ковинд, сообщил Амит Шах.



Напомним, что между 1846 и 1947 годами Кашмир был большим полунезависимым государством, которое британская колониальная администрация формально продала индуистским махараджам, этническим догра. В 1949 году в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном Кашмир был разделен между ними примерно поровну и остается в таком состоянии по сей день. Конфликтная ситуация вокруг штата привела к индо-пакистанской войне 1965 года и Каргильскому конфликту 1999 года.



После недавних выборов большинство в нижней палате парламента Индии (Лок сабхе) принадлежит правящей индуистской националистической партии Бхаратия Джаната (BJP), что обеспечивает прохождение решений правительства через этот законодательный орган. "Вы стоите здесь в парламенте и говорите, что в Кашмире произойдет кровопролитие … какое сообщение вы отправляете в долину? Вы хотите, чтобы они продолжали жить в системе 18-го века, разве люди там не имеют права жить в 21-м веке? У тех, кто провоцирует, дети учатся в Лондоне и США" - сказал парламентариям Амит Шах.



Этот шаг на деле будет означать отмену запрета на покупку недвижимости нерезидентами штата, в котором преобладает мусульманское население. Так же будет отменено резервирование рабочих мест для местных жителей, как и мест в колледжах. Такая практика препятствует интеграции региона с остальной Индией, говорят в BJP. С прошлого года Кашмир управляется федеральным правительством Индии после того, BJP вышла из коалиции с региональной партией.



Обострение обстановки вызвали столкновения на границе в минувшие выходные после того, как Нью-Дели развернул по демаркационной линии по меньшей мере 10 тысяч военнослужащих, в СМИ есть информация - до 28 тысяч человек. Индийские чиновники предупредили о возможных нападениях боевиков со стороны Пакистана.



После этого индийская армия заявила в воскресенье, что пресекла попытку "террористов" пересечь линию контроля, убив "от пяти до семи" нападавших. Пакистан опроверг эти заявления, назвав их "необоснованными" и обвинил Индию в использовании кассетных бомб против мирных жителей, убивших двух человек, в том числе четырехлетнего мальчика, и тяжело ранив 11 других.



Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье обвинил Индию в "новых агрессивных действиях", заявив, что она может "вызвать региональный кризис". Он призвал к проведению заседания комитета национальной безопасности страны для рассмотрения ситуации в Кашмире. Политические лидеры в Кашмире предупредили, что отмена закона об особом статусе вызовет массовые беспорядки. После этого Нью-Дели приостановил телефонную связь и поместил руководителей штата под домашний арест.



Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев, пока решения парламента об отмене 370 статьи нет, значит это решение неконституционно.



Он пояснил, что BJP занимает радикальные индуистские позиции, она вышла из движения Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), предстаивтель которого убил Махатму Ганди в январе 1948 года. "Но BJP всегда вела себя очень светски и всячески избегала выполнять требования радикальных индусов, одно из которых - отмена статьи 370 Конституции об особом положении штатов Джамму и Кашмир. Если эта статья будет отменена, то произойдет "очень резкое обострение ситуации в Кашмире", - уверен Сергей Лунев. "Начнутся коммуналистские раздоры по территории всей Индии", - добавил он.



"И Пакистан очень оживится. Действительно, существуют террористические боевые организации на территории Джамму и Кашмира, которые Пакистан активно поддерживает. Исламабад очень резко увеличит поддержку и начнет забрасывать боевиков-террористов с территории пакистанского Кашмира и с территории самого Пакистана", - сказал Сергей Лунев.



Напомним, в заключение, что обе страны обладают ядерным оружием.



Любовь Степушова