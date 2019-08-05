 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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15% - сумма откатов с тендеров госзакупок в ВостКазахстане, - "Э-К"
13:21 06.08.2019

Впервые публично оглашена ставка откатов для участников госзакупа строительных услуг

Предприниматели Восточно-Казахстанской области утверждают, что вынуждены возвращать 15% от суммы контракта.

В Усть-Каменогорске, в региональной палате предпринимателей, состоялось совещание с руководителями строительных компаний, которое вел председатель республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" Талгат Ергалиев. Обсуждалось, как сократить дистанцию между строительным бизнесом и местной исполнительной властью.

Талгат Ергалиев заговорил и об откатах в сфере госзакупок.

У вас в регионе, – сказал он, – 15% забирают откаты на конкурсе. Предпринимателям некуда деваться, они заведомо в убыток работают, надеясь, что удастся сэкономить на материалах или зарплате. Но чудес не бывает, и все прогорают. За два года в Восточном Казахстане поменяли 21 начальника строительных управлений, семь предпринимателей-строителей посадили. А куда деваться? Такие условия созданы! Человек хочет развиваться, кормить семью, но попадает в ловушку.

Предприниматели Восточного Казахстана высказались за то, что нужно менять схему государственного закупа строительных услуг. Директор ТОО "Востокагропромпроект" Марат Урунтаев отметил, в частности:

Мы столкнулись с такой проблемой, как конкуренция госпредприятий или аффилированных с ними юридических лиц. В Предпринимательском кодексе одна из статей четко гласит, что государство ограничивает свое участие в предпринимательской деятельности. Но, тем не менее, Комитет по делам строительства имеет дочерние предприятия, которые напрямую участвуют в предпринимательской деятельности, при этом имея стопроцентный пакет акций, принадлежащий государству. Эти предприятия имеют свои дочерние предприятия, которые также участвуют в закупках на проектные работы. С такими предприятиями конкурировать невозможно, потому что они получили огромные преференции со стороны государства путем заключения прямого договора на разработку типовых проектов за огромные суммы. Имея большой опыт, они занимают доминирующее положение на рынке проектных услуг и набирают сразу максимальный балл.

Участники заседания предлагали передать проведение госзакупок независимым компаниям или вообще упразднить существующую систему, они напомнили об английском методе закупок, когда реально работающие субъекты строительной отрасли собираются и предлагают цену за рассматриваемый проект в формате аукциона в присутствии общественных деятелей и СМИ.

Еще одна проблема – законодательное определение понятий малого, среднего и крупного бизнеса. Сегодня данная градация зависит от объемов производства или численности работников предприятия, что предприниматели считают несправедливым. Они предлагают убрать из закона слово "или" и определять категорию бизнеса на основе только объемов производства, ибо с возрастанием численности предприятия всего на 1 единицу (101 человек) малый бизнес по факту не становится средним, если его доходы остались на прежнем уровне.

Андрей КРАТЕНКО | Усть-Каменогорск

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565086860
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