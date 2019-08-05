Юань приготовился к торговой войне

13:27 06.08.2019 Девальвация китайской валюты сводит на нет усилия Вашингтона по борьбе с Пекином



Ольга Соловьева



Китайский юань упал более чем на 1% в понедельник. В результате китайская валюта обновила 11-летние минимумы. Такой девальвацией Пекин отреагировал на опасения резкой эскалации американо-китайской торговой войны после угрозы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары в сумме 300 млрд долл. Ранее девальвация Китаем своей валюты уже приводила к дестабилизации мировых рынков, напоминают эксперты. Кроме того, Дональд Трамп уже назвал "грубым нарушением" снижение курса юаня.



После того как Китай пообещал ответить на новые импортные пошлины США, курс юаня опускался до важного уровня 7 юаней за 1 доллар. Резкое падение юаня потянуло вниз и другие валюты региона. Австралийский доллар подешевел на 0,42% до 0,6772 долл., ранее достигнув семимесячного минимума в 0,6748 долл. Южнокорейская вона снизилась до 1,22 к доллару – минимума трех лет. Тайваньский доллар упал до двухмесячного минимума в 31,61 за доллар. Японская иена в результате достигла семимесячного пика.



Европейские фондовые индексы также снижались в понедельник на обострении торговых противоречий между США и Китаем. В частности, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в определенный момент торгов опускался на 2,1%, что в совокупности с потерями в пятницу стало самым существенным с июня 2016 года. Британский индекс FTSE 100 снижался на 2,07%, германский DAX – на 1,66%, французский CAC 40 – на 1,95%. Испанский IBEX 35 терял 1,24%, а итальянский FTSE MIB – 1,28%.



Народный банк Китая (НБК) объяснил ослабление валюты "односторонним торговым протекционизмом", а также ожиданием дальнейшего увеличения тарифов на китайские товары. "У НБК есть опыт, уверенность и способность поддерживать стабильный обменный курс юаня на разумном уровне равновесия", – заверили в китайском регуляторе. При этом председатель НБК И Ган заверил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. "Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке", - говорится в его заявлении.



Вашингтон же прямо обвинил Пекин в манипуляциях с курсом юаня. "Китай ослабил свою валюту почти до исторического минимума. Это называется "валютные манипуляции", – написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем, считает он.



Штаты не впервые обвиняют КНР в ослаблении курса национальной валюты. "С тех пор как тарифы были введены в действие в 2018 году, китайский юань упал почти на 10%, поэтому они практически полностью компенсировали все эти тарифы", – замечал торговый советник Белого дома Питер Наварро.



Наварро также заявлял, что Китаю, для того чтобы остановить торговую войну, нужно разобраться со своими "семью смертными грехами", в числе которых, по мнению советника, и манипуляция валютным курсом. Так, более слабый курс юаня будет означать, что китайские товары будут дешевле в долларах США, сохраняя свою конкурентоспособность, несмотря на тарифы.



Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что текущее ослабление юаня свидетельствует о потере надежд Пекином на торговую сделку. "Похоже, что Китай готовится к худшему в торговой войне. Позволение юаню ослабеть по отношению к доллару говорит о том, что КНР пытается защитить экономику от более серьезного торгового шока", – не исключает экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.



Ослабление юаня – не единственная форма возмездия, которое Пекин принял в понедельник, пишут американские СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. "Рычаг, которым обладает Китай, – это крупные закупки сельскохозяйственной продукции", – сказал в интервью Bloomberg TV старший аналитик INTL FCStone Дарин Фридрихс. "Это влияет на американских фермеров и сельскую базу для голосования в США, которая обычно поддерживает Дональда Трампа. Если они нанесут ответный удар перед выборами, это очевидный способ отомстить", - добавляет он.



Как пишет агентство, на этот шаг Пекин пошел в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом". Напомним, Трамп ранее объявил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары на сумму в 300 млрд долл. Американский лидер заверял, что в случае необходимости пошлины могут выйти "далеко за пределы 25%", передает Fox Business. В Пекине решение Вашингтона вызвало острое недовольство. В КНР обещали принять ответные меры.



Однако Пекин отвергает обвинения в ограничении поставок сельхозпродукции из США. Представитель Госкомитета КНР по развитию и реформам в интервью китайскому телеканалу CCTV сообщил, что эти обвинения "не соответствуют действительности". В частности, как передает газета South China Morning Post, Китай уже разместил заказы на 14 млн т соевых бобов из США. При этом 2 млн т бобов будет отгружено в августе. Кроме того, с 19 июля по 2 августа Китай закупил у США 130 тыс. т соевых бобов, 120 тыс. т сорго, 60 тыс. т пшеницы, 40 тыс. т свинины и свиноводческой продукции и 25 тыс. т хлопка, сообщили в CCTV.



Заметим, американский лидер неоднократно подчеркивал, что Китай не идет на значительное увеличение импорта американской сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, было обещано председателем КНР Си Цзиньпином в ходе их встрече на саммите G20 в японской Осаке.



По данным Минторговли США, импорт из Китая за шесть месяцев этого года сократился на 12%, экспорт – на 19% в годовом выражении. В целом товарооборот между Китаем и США составил около 271 млрд долл. В результате Поднебесную с места основного торгового партнера США сместила Мексика, писали СМИ. При этом поставки американской сои в КНР упали до самого низкого уровня за последние 10 лет по итогам шести месяцев.



Эксперты "НГ" заявляют, что в текущих условиях страшна не столько девальвация юаня, сколько ее символический смысл для рынков. У инвесторов сегодня возникло предположение о том, что теперь правительство Китая стремится использовать валюту в качестве инструмента торговых войн, говорят аналитики FxPro. "В краткосрочной перспективе это может привести к шокам на финансовых рынках. Резкие движения юаня дестабилизируют ситуацию на всех развивающихся рынках. Резкое ослабление запускает распродажу в Азии и Океании, а также быстро распространяется по всему миру. Параллельно падают и другие активы, а также отмечается полноценное бегство из рисковых инструментов. Как итог – растет цена золота", – говорят экономисты.



В более длительной перспективе торговые войны рискуют вызвать серьезное торможение мировой экономики, что, в свою очередь, крайне негативно для сырья, продолжают эксперты. "Если ситуация будет и далее развиваться в том же духе, реальное и резкое замедление может потребовать решительных действий со стороны центробанков – таких же решительных, как и в 2008 году. Однако после многих лет проведения политики нулевых процентных ставок ресурсы ЦБ ограничены, а рекордные уровни мирового госдолга не позволят правительствам наращивать расходы столь же агрессивно, как 10 лет назад. Все это может обернуться глубоким спадом мирового спроса и запустить новую волну распродажи нефти и рубля", – резюмируют аналитики FxPro.



"Полномасштабная торгово-финансовая война будет тяжелой для всех сторон конфликта. Возможно, приведет к значительному международному инфляционно-кредитному шоку", – считает аналитик компании "Фридом Финанс" Александр Осин.



"Российской экономике также будет нанесен ущерб в рамках разгорающихся торговых войн, потому что инвесторы предпочтут фиксировать прибыль, выходить из более рискованных активов, чтобы встретить кризис "в кэше" или в защитных активах", – говорит руководитель отдела компании "Инстант Инвест" Александр Тимофеев.



Самым большим риском для российской экономики может стать спад спроса на сырьевые ресурсы, что сократит поступления в бюджет, а также заставит отечественные компании снизить производство, продолжает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Однако нет худа без добра. "США поставляют в Китай не только высокотехнологичную продукцию, но и металлы, нефть, газ и продовольствие. По данным направлениям у российских компаний появляются дополнительные возможности расширить свой экспорт в Китай. Кроме того, Россия может предложить свою территорию и нормативную базу особых экономических зон для организации производств китайских и американских предприятий для обхода тарифных барьеров, не говоря уже о возможностях реэкспорта продукции, подпадающей под взаимные американо-китайские пошлины", – рассуждает он. Источник - НГ

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