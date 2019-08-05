 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турции готовят украинский сценарий, - С.Гафуров
14:27 06.08.2019

Последний шанс Эрдогана: занять армию, чтобы не думала лишнего

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии. Казалось бы, зачем находящейся в кризисе стране широкомасштабная война. Но Эрдоган не так прост.
Турецкому президенту нужна война, причем не победа, а война как таковая. Политическая ситуация в стране нестабильна, и объективно условия складываются против него. Мартовские выборы наглядно показали, что противники набирают силу. Однако Эрдоган – фантастический политический тактик, и он знает, что надо делать. После прошедших чисток в вооруженных силах страны нет сбалансированности, все их оставшееся руководство принадлежит к одной партии, потому необходимо, чтобы армия все время была занята, и тут война как раз кстати.
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В укреплении кемалистов отчасти виновен сам Эрдоган, сместивший баланс в вооруженных силах в пользу сторонников светского государства
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Тем более что она отвлечет внимание от ситуации в Идлибе. Там Эрдоган оказался в цугцванге, когда военной силы для победы не хватает, а обязательства по разрешению конфликта, данные всему миру, вроде как нужно выполнять. И хотя большинство населения Идлиба поддерживает проэрдогановских "Братьев-мусульман", но приехавшие туда отовсюду ваххабиты в военном отношении очень сильны. Они в придачу имеют сильную финансовую поддержку со стороны стран Залива. Так что там все сложно, а постоянный патриотический угар у населения необходимо поддерживать. Но предсказать конкретные дальнейшие шаги Эрдогана очень сложно, как политический тактик он действительно близок к гениальности. Другое дело, что его тактика уступает общим политическим тенденциям в стране. Положением недовольны сейчас даже те, кто недавно его категорически поддерживал, включая многих однопартийцев. К поражению Эрдогана могут привести самые разные комбинации. Он может быть смещен с лидерского поста внутри партии. Это могут осуществить недовольные военные. Все большей становится вероятность смены власти в Турции по образцу украинского майдана. Некие косвенные признаки указывают, что в Европе уже сейчас задумываются о "януковичизации" Эрдогана и "украинизации" страны. Тем более что сложившиеся ныне в Турции условия во многом похожи на те, что были на Украине пять лет назад – олигархат недоволен президентом, считая его препятствием на пути к евроинтеграции, рабочие постоянно бастуют, в партии недовольны итогами выборов, а "Братья-мусульмане", недавно претендовавшие на главенство в идеологии, деморализованы… Плюс острый финансовый кризис. Можно предположить, что раскачивание политической ситуации в Турции является скоординированным.

Традиционный "стамбульский" капитал, считающий себя центром всей восточно-средиземноморской торговли, ныне нуждается в выходе на европейские рынки. Те же проблемы и у нового, "промышленного" капитала, поднявшегося во многом при Эрдогане – он уже естественным путем трансформировался в финансово-промышленный, и ему тесен внутренний рынок. Его представители тоже выражают недовольство политикой Эрдогана. Тот же уходить совсем не хочет.

Вспомним и эрдогановское "закручивание гаек" в отношении интеллигенции, СМИ и кемалистов – сторонников линии Ататюрка. Последние, выиграв муниципальные выборы в Стамбуле, Анкаре, Измире и других крупных городах, набирают силу и становятся достаточно сильными политическими соперниками. В этом виновен отчасти и сам Эрдоган, зачистивший армию от исламистов-гюленовцев и таким образом сместивший баланс в вооруженных силах в пользу сторонников светского государства.

И это одна из главных причин, почему Эрдогану нужна война: если человек с ружьем не занят своим прямым делом, его могут посетить мысли об использовании ружья для других целей. Плюс сопутствующий войне патриотический угар – повод применять различные чрезвычайные меры, способные сохранить Эрдогану власть.

Саид Гафуров,
руководитель направления "Восток" портала Правда.ру
Опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года

Источник - vpk-news.ru
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