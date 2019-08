Нож в спину НАТО. Западные аналитики предсказывают распад Североатлантического альянса, - П.Кениг

14:30 06.08.2019 С тех пор как Имран Хан в августе 2018 года стал 22-м премьер-министром Пакистана, ветер переменился. Его предшественники, в целом склонявшиеся к Востоку, часто колебались между США и орбитой Китая. Хан ведет процесс четкого определения своих альянсов с Востоком, в частности с Китаем. Это идет на благо его стране, Ближнего Востока и в конечном итоге всего мира.

Несколько дней назад телеканал RT сообщил, что Китай (в дополнение к расширению нового порта в Гвадаре, Белуджистан) заключил соглашение о строительстве военной авиабазы в Пакистане. Это будет новый китайский город для полумиллиона человек. Одновременно осуществляется несколько проектов по улучшению автомобильных и железных дорог, включая автомагистраль, соединяющую Карачи и Лахор, реконструкцию Каракорумского шоссе, связывающего Хасанабдал с китайской границей, а также модернизацию к концу этого года главной железной дороги Карачи – Пешавар, по которой поезда будут двигаться со скоростью до 160 километров в час.



Ожидается, что восстановление ветхой пакистанской транспортной инфраструктуры обеспечит не только от двух до трех процентов роста будущего ВВП страны, но и еще один (помимо Ормузского пролива) маршрут для экспорта иранского газа и иного углеводородного сырья. Железная дорога проляжет до порта Гвадар – того самого, который является и новой китайской военно-морской базой. Отсюда углеводороды смогут отправлять куда угодно, в том числе в Китай, Африку и Индию. Благодаря новой транспортной инфраструктуре иранский газ также можно будет транспортировать в КНР и по суше.

"

Европа может осмелиться сделать прыжок в направлении улучшения отношений с Россией

"

Фактически эти проекты, а также иные, по производству электроэнергии, в которых до сих пор в основном используется ископаемое топливо, для решения проблемы хронической нехватки энергии в Пакистане, являются частью китайской инициативы "Пояс – путь". Они центральная часть нового, так называемого Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), который был впервые заявлен в 2015 году во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда были подписаны более 50 меморандумов о взаимопонимании на сумму около 46 миллиардов долларов. Сегодня на этапе реализации КПЭК запланированные или находящиеся в стадии строительства проекты оцениваются более чем в 60 миллиардов долларов. По оценкам, 80 процентов – прямые инвестиции со значительным участием Пакистана и 20 процентов – концессионной долг Китая. Ясно, что Пакистан стал верным союзником Китая в ущерб роли США на Ближнем Востоке.



Гегемония Вашингтона в регионе угасает быстро. Несколько дней назад Германия отклонила просьбу Вашингтона принять участие в военно-морской миссии под руководством США в Ормузском проливе. Предлогом должно было стать обеспечение поставок углеводородов через контролируемое Ираном узкое место. В действительности это больше похоже на новое превращение водных путей в оружие, когда под контроль берется кто, что и куда отправляет, а также применяются "санкции" путем блокирования или осуществляются акты прямого пиратства в отношении танкеров, предназначенных для "вражеских" западных территорий. 31 июля в Варшаве министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что не может быть военного решения текущего кризиса в Персидском заливе. Он сказал, что Берлин отклонит просьбу Вашингтона присоединиться к операции США, Великобритании и Франции, направленной на защиту мореходства в Ормузском проливе и на борьбу с так называемой иранской агрессией.



Эта идея вашингтонских ястребов возникла после того, как Иран совершенно законно захватил нефтяной танкер под британским флагом Stena Impero, пару недель назад протаранивший иранское рыболовецкое судно. Однако ничего не говорится об абсолютно незаконном, совершенном несколькими неделями ранее по заказу США акте пиратства Лондона в отношении иранского супертанкера Grace I у берегов Гибралтара в испанских водах. Хотя команда Grace I и была освобождена, судно все еще удерживается в британском плену. Западные СМИ об этом молчат, зато бранят Иран за захват британского танкера в Ормузском проливе.



Германия остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий от 2015 года (СВПД, ядерное соглашение с Ираном), из которого США в одностороннем порядке вышли год назад. И поэтому Берлин не будет участвовать в интервенции в интересах Вашингтона. Добавьте к этому Турцию – ключевого члена НАТО как по стратегическому положению, так и по фактической военной мощи альянса, размещенной в этой стране. Она движется все ближе к Востоку и становится надежным союзником России после того, как проигнорировала предупреждения Вашингтона в связи с закупками российских передовых систем противовоздушной обороны С-400. За то, что Турция "спит с врагом", то есть движется в сторону России, США уже наказали экономику страны, манипулируя ее валютой так, что та упала примерно на 40 процентов по сравнению с началом 2018 года. Турция также является кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), как, впрочем, и Иран.



Как член НАТО Турция стала де-факто "хромой уткой" и может вскоре официально выйти из этой организации. Это будет огромным ударом по Североатлантическому альянсу и соблазнит европейские страны поступить аналогичным образом. Возможно, не в одночасье, но формируется идея о постепенном отмирании НАТО.

Все указывает на то, что будущее с точки зрения экономики и безопасности на Востоке. Даже Европа может осмелиться сделать прыжок в направлении улучшения отношений, в первую очередь с Россией и Центральной Азией, а в конечном итоге – с Китаем.



Это проявится с особенной силой, когда случится Brexit, что отнюдь не обязательно. Великобритания уже подготовила к подписанию двусторонние торговые отношения с Китаем на тот случай, если выйдет из ЕС.

Будет ли Лондон, верный союзник Вашингтона, прыгать с корабля? Вряд ли. Ведь танцы на двух свадьбах одновременно – обычный для англосаксов план на игру. Британцы, должно быть, узнали об этом от своих хозяев в Вашингтоне, которые в свою очередь получили уроки от Британии, бывшей на протяжении столетий колониальной державой, имевшей владения по обе стороны Атлантики.

Однако война Запада с Ираном под руководством США маловероятна. На карту поставлено слишком много, особенно когда в регионе больше нет надежных союзников. Помните, союзники – назовем ли мы их марионетками, пехотинцами или батраками – в интересах Вашингтона обычно делают грязную работу.



Таким образом, угрожающие, предупреждающие и раздражающие провокации со стороны США и некоторых их постоянных западных союзников могут продолжаться некоторое время. Это полезно в пропагандистских целях. В конце концов собрать вещи и уйти домой – вовсе не сильная сторона Дяди Сэма. Но западный альянс уже не тот, что был раньше. На самом деле он в руинах. Иран это знает.



Справка "ВПК"

Питер Кениг – экономист и геополитический аналитик, 30 лет проработал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и других ресурсах.



Публикуется с разрешения автора. Copyright © Peter Koenig, 2019



Питер Кениг,

экономист, политолог

Перевод Сергея Духанова,

специально для "ВПК"

Опубликовано в выпуске № 30 (793) за 6 августа 2019 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565091000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Акмолинскую область

- Кадровые перестановки

- Сергей Глазев: Я бы отправил наших министров на стажировку в Китай

- Россия ростовщическая: Банки продолжают жиреть рекордными темпами

- Белоруссия не хочет подпрыгивать

- Под лозунгом интеграции Индия отменяет особый статус Кашмира

- Прокуратурой г.Балхаша выявлено хищение бюджетных средств

- По эпизоотической ситуации среди верблюдов в Атырауской и Мангистауской областях

- О требованиях к водителям самокатов рассказали в полиции Алматы