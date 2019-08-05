 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 05.08.2019
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В Европе бум... шаманизма, - Le Monde
14:35 06.08.2019

5 августа 2019 г.
Фредерик Жоаньо | Le Monde
Бум шаманского туризма
"На Западе множатся собрания, конференции и исследования, а путешествия в шаманские земли становятся обычным явлением", - пишет журналист Le Monde Фредерик Жоаньо.
"(...) Уже в течение пятнадцати лет в Европе, США и Канаде проявляется увлечение шаманизмом, который некоторые антропологи считают первоначальной религией человечества. Собрания, конференции, университетские курсы следуют друг за другом, и тысячи жителей Запада регулярно отправляются в Амазонию, чтобы поучаствовать в лечении шаманов-целителей (курандеро, от испанского curar, "лечить" ) с их ритуалами духовной практики айяуаска (на языке индейцев кечуа айя означает "покойный", "дух", "душа" и уаска - "веревка", "лиана") и приемом галлюциногенного лекарственного напитка местного производства, изготовленного из мацерированных растений", - говорится в статье.

"(...) Что заставляет тысячи жителей Запада интересоваться шаманскими культурами, далекими от наших, и потреблять мощный галлюциноген, содержащий диметилтриптамин (ДМТ, запрещенный во Франции), объявленный опасным Межминистерской Миссией по контролю и противодействию сектантским отклонениям (MIVILUDES). Большие дебаты по этим вопросам будоражат как СМИ, так и антропологов и религиоведов, которые сегодня говорят о "неошаманизме", - пишет журналист.

Атрополог Жан-Лу Амсель, директор по исследованиям в Высшей школе общественных наук (EHESS), автор расследования "Психотропные препараты. Лихорадка айяхуаска в тропических лесах Амазонки" (издательство Albin Michel, 2013), анализирует это как новую форму экзотического туризма, привлекающего западный средний класс, находящийся в поисках экзотических путешествий и психоделических переживаний. (...)

"(...) Антрополог Барбара Гловчевски считает важным, чтобы в богатых странах люди, отвергающие "разрушение среды обитания добывающими отраслями и экологическими катастрофами, черпали источники вдохновения в шаманских космических видениях коренных народов, для которых земля и вода являются живыми, а растения "учителями". Именно это привлекает молодых людей Запада, которые ищут новые отношения с миром, и "стараются во всех подробностях испытать на себе тот факт, что внутри нас могут существовать или через нас могут проходить природные сущности, животные духи, растения, огонь или дождь". Антрополог обнаруживает в этом "появление новых, более уважительных, способов обитания на Земле, когда люди стремятся обрести духовные связи со всеми формами живого". "Речь идет не об экзотике, а о том, чтобы исследовать то, что утратил Запад, и снова укрепить свои связи с памятью культовых мест", - настаивает она.

"Такое движение по общению и диалогу между Севером и Югом, переоценивающее вклад шаманизма в мировую культуру и экологическую мысль, сегодня не ново, напоминает Барбара Гловчевски. Оно продолжает эволюцию концепций многих исследователей в области гуманитарных наук, которые пересматривают богатство "дикой или архаичной мысли", свои взгляды на природу и понятие "шаман". Это слово происходит от тунгусского "саман", что означает "передвигать задние ноги" и относится к движению животного в период спаривания. Тунгусы живут в Сибири, где они издавна занимаются охотой на северных оленей. Будучи анимистами, они считают, что животные наделены духом, к которому обращается шаман", - пишет Le Monde.

"Для этого, как объясняет антрополог Роберта Хамайон в книге "Шаманизм"(издательство Eyrolles, 2015), шаман выбирает воображаемую самку северного оленя, которую он обольщает в ходе церемонии, где он водружает на себя рога и играет на барабане. "Он имитирует самца оленя, издает рев в период гона, трясет головой, словно погоняя своих соперников, крутит бедрами". Такой танец христианские священники называют "дьявольским", - говорится в статье.

"Женившись" на самке северного оленя, шаман затем проникает во вселенную оленей, дабы привлечь их благосклонность и напророчить удачу охотникам своего сообщества. Как объясняет Роберта Хамайон, в этом и состоит важнейшая роль шамана в изначальном смысле.
(...) В 1951 году Мирча Элиаде опубликовал "Шаманизм. Архаические техники экстаза", первое сравнительное исследование подобных анимистических практик, в котором он ратовал за то, чтобы не ограничивать понятие "шаман" сибирскими прорицателями, а распространить его на всех их собратьев из примитивных обществ. По мнению Элиаде, вопреки христианскому презрению, шаман - это "первый мистик", - передает автор статьи.

"(...) Между 1968 и 1977 годами американский антрополог перуанского происхождения Карлос Кастанеда в нескольких бестселлерах рассказывает об идеях шамана из индейского племени яки Дона Хуана Матуса и его "дьявольской траве", в то время как "Битлз" и профессор из Гарварда Тимоти Лири популяризировали психотропные грибы и ЛСД, которые они считают "усилителями сознания", - отмечает автор статьи.

"(...) Несколько исследований в духе неогуманистической моды были проведены Обсерваторией религиозности в Экс-ан-Провансе под руководством философа и социолога Рафаэля Лиожье, которой он руководил с 2006 по 2014 год. Его анализ сводится к следующему: "В шаманизме есть все, чтобы угодить западным людям, которые утратили свою мифологию, обеспокоены губительными последствиями материализма, потому что он символизирует неразвращенную веру, более духовную, чем религиозная, не монотеистическую, следовательно, не догматическую и не моралистическую, к тому же экологическую, поскольку благодаря принятию психотропных растений достигаются экстатические фантазии, создающие культ Матери-Земли".

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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