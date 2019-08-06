В Киргизии началась золотая лихорадка. На месторождении "Солтон-Сары" местные жители избили инвесторов, - "НГ"

21:27 06.08.2019

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.08.2019



Месторождение "Солтон-Сары" блокировали местные жители, требуя ухода инвесторов. Фото с сайта



Жители Нарынской области Киргизии потребовали от властей в течение суток прекратить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining company на месторождении золота "Солтон-Сары". Главная причина – загрязнение окружающей среды и массовый падеж скота. Накануне там произошел конфликт между киргизами и китайскими работниками. 40 человек были госпитализированы.

Разбираться с конфликтом в Нарынскую область прибыли киргизские чиновники – вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание в Бишкеке, на котором заявил, что "инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия".



По его словам, правительство знает о проблеме в сфере горнодобывающей промышленности. "Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем. Проблемы, которые сегодня есть в области горнодобывающей отрасли, накапливались годами и требуют серьезного переосмысления и решительных действий. Все должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас", – заявил глава кабинета министров. Он назвал ситуацию бытовой и рекомендовал не переводить ее в политическую плоскость. По словам главы правительства, пересмотр решений по недрам, которые принимались прежними властями с 2009 года, возможен только путем переговоров и открытого и конструктивного диалога.

Ситуация на месторождении развивалась по спирали. "Первые акции на этом месторождении начались в 2010 году, и только против китайцев. К другим участникам месторождения претензий у местных жителей нет", – сказал "НГ" генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, здесь переплелись интересы многих игроков.

Напомним, золоторудное месторождение "Солтон-Сары" расположено в 355 км от Бишкека в Нарынской области. Рудник состоит из трех участков. "Бучук" разрабатывает китайская компания. На "Ак-Таше" работают "черные старатели". "Алтын-Тор" находится в ведении государственного акционерного общества "Кыргызалтын". Китайская компания Zhong Ji Mining company получила лицензию на разведку золота в 2009 году, а в 2013-м – лицензию на разработку золота до апреля 2033 года. Сейчас китайская компания строит там золотоизвлекательную фабрику, подъездные пути и прочую инфраструктуру.

Нынешний конфликт начался 5 августа: около 500 жителей сел Нарынского района вышли с требованием остановить работы на предприятии и вывести с территории месторождения всех китайских рабочих. После неудачных переговоров между жителями и работниками компании произошло столкновение – они начали закидывать друг друга камнями. Более 40 человек, в основном это граждане Китая, с ушибами и ранами были доставлены в ближайшие больницы. Китайская техника захвачена и частично разбита.

Киргизский политик и общественный деятель Токтайым Уметалиева сказала "НГ", что сбор людей в "Солтон-Сары" продолжается. "Киргизские граждане по WhatsApp призывают поддержать нарынцев и приехать в "Солтон-Сары". Это стихийный сбор людей. Дело в том, что местные жители уже больше года сражаются за свои пастбища. Там, где работают китайские компании, не соблюдаются техника безопасности, экологическая безопасность, безопасность водных ресурсов. Население, проживающее вблизи таких объектов, страдает от загрязнения окружающей среды. Это вызывает протесты. В данном случае люди обвиняют компанию в отравлении земель, воды и массовом падеже скота", – отметила Уметалиева. По ее словам, все лицензии были выданы с грубейшими нарушениями. "Сегодня в Киргизии запущен коррупционный механизм выдачи "облегченных" лицензий. Поэтому компании, не имеющие больших денег и современных технологий, добывают руду стихийным методом. Наносится непоправимый ущерб пастбищам, лесам, ледникам", – подчеркнула политик. Она считает, что китайские компании покупают лицензии "благодаря разработанным и обкатанным в республике коррупционным схемам". "Поэтому и не соблюдаются законы нашей страны. Остановить это беззаконие может только вмешательство председателя КНР Си Циньпина", – считает Токтайым Уметалиева. Коррупция, по ее словам, достигла невиданных размеров, и сделать что-либо в условиях проводимых в Киргизии реформ не представляется возможным.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что в Киргизии за многие годы сформировалось специфическое отношение к инвесторам, поскольку горнорудная отрасль – едва ли не единственная, относительно эффективно работающая, и чаще всего в этой сфере эта специфика и проявляется. "Для правящей элиты и региональных элит – это пространство коррупции, в первую очередь – при формировании условий того или иного контракта с инвестором. Во многих случаях местная элита входит и в состав акционеров, получая право на дивиденды. В общественном мнении же сформировался своеобразный "ресурсный национализм", население в регионах очень легко поднять на протестные выступления под лозунгами, в которых ключевым понятием является "наша земля", все инвесторы – эксплуататоры и грабители. Этот ресурсный национализм, за которым стоит обычная социальная зависть, обычная социальная неудовлетворенность, уже стал широко используемым инструментом и внутрикиргизской борьбы – хоть за цели передела долей в том или ином экономическом, инвестиционном объекте, хоть за решение локальных политических задач. Это явление, усугубляемое перманентной слабостью государства, кстати, уже стало едва ли не главным фактором ухудшения инвестиционного климата в Киргизии", – сказал "НГ" Александр Князев.