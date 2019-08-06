Instagram - соцсеть, наиболее пагубно влияющая на психическое здоровье молодежи, - Дж.Паджеми

22:04 06.08.2019

6 августа 2019 г.

Дженнифер Паджеми | Slate.fr



Instagram, интернет-приемная психотерапевта

"В 2017 году был вынесен приговор: исследование Королевского общества общественного здравоохранения, проведенном на выборке молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, постановило, что Instagram является социальной сетью, наиболее пагубно влияющей на психическое здоровье. Среди многих обнаруженных проблем - в общей сложности их четырнадцать - оказались одиночество, кибер-домогательства, депрессия, беспокойство, комплексы по поводу своего имиджа и тела, а также FOMO (англ. fear of missing out), то есть необходимость оставаться на связи в страхе пропустить какое-то событие", - пишет журналистка Дженнифер Паджеми в издании Slate.fr.

"С тех пор фото- и видео-платформа делает все, чтобы изменить расклад, выступая с такими инициативами, как подтверждение комментария перед публикацией, ограничение доступа к человеку, чтобы избежать его блокировки и не подвергать его ответной травле, маскирование лайков, которое в настоящее время тестируется в нескольких странах (Франции это пока не касается)", - указывает автор публикации.

"Пусть такие попытки пока не показали значительных подвижек в пользу улучшения психического здоровья, зато набирает популярность другой подход, позволяющий Instagram отделиться от того негативного образа, который преследует его в течение нескольких лет: речь идет о приходе психологии онлайн", - указывает Паджеми.

Стелла Тиндребеого - психолог и сексолог. Она использует социальные сети для демократизации и "дестигматизации" вопросов, связанных с психическим здоровьем. "Я считаю себя прогрессивным психологом, который выступает за улучшение психического здоровья, но особенно за людей, оторванных от психологической помощи по разным причинам. Люди, которые реагируют на мои посты - это те, с кем у меня не было бы возможности общаться иначе, потому что существуют препятствия, мешающие человеку дойти до кабинета психолога", - говорит она.

"Будь то мотивирующие посты, статьи-списки, рисунки и даже вопросы-ответы, психология в Instagram приходит многими различными способами с общей целью помочь человеку, который находится по другую сторону экрана. В Соединенных Штатах с помощью такого метода все больше психологов добиваются определенного успеха и могут гордиться наличием тысяч подписчиков, подобно инфлиенсерам из сферы моды или красоты", - пишет издание.

"(...) Обоснованность таких далеко нетрадиционных методов работы порой ставится под сомнение", - говорится в публикации. - По мнению Стеллы Тиндребеого, это позволяет, прежде всего, "придать ценность и признание работе психолога, зачастую не имеющей широкой известности". Но также это полезно для работы психолога, позволяя ему быть в курсе тенденций, которые там появляются, и, таким образом, лучше знать конкретные условия, в которых развиваются пациенты, которых он сопровождает: "Бывает, что люди говорят со мной о последнем видео по конкретному вопросу, событию, в котором они участвуют, и возможность представлять себе различные ситуации, о которых они рассказывают, очень помогает мне в моей практике", - говорит психолог.

(...) Почему у Instagram такая плохая репутация?"- задумывается журналистка. "Instagram воспринимается как вредная для психического здоровья социальная сеть потому, что мы живем в обществе, основанном на результативности, заставляющем людей сравнивать себя с другими, и определять себя в зависимости от мнения других. В этом смысле социальные сети, подобные этой, затрагивают самооценку и могут усиливать депрессивные или тревожные состояния", - утверждает Стелла Тиндребеого.

(...) "Поскольку я сама страдаю от пограничного расстройства личности, я считаю, что в капиталистическом обществе, где царит культ результативности, мы никогда не сможем в достаточной мере говорить о важности заботы о себе и - в более общем смысле - о психическом здоровье, - объясняет Флоранс Фортюне, которая управляет социальными сетями бюллетеня Les Glorieuses. - Женщины устали от мифа о совершенной женщине, который требует, чтобы они оттачивали каждый аспект своей жизни, а активистки-феминистки выбиваются из сил. Наконец, мы начинаем говорить о таких понятиях, как синдром эмоционального выгорания или психическое напряжение, и это, на мой взгляд, хороший знак (...)".

"(...) Это факт: забота о себе хорошо продается, - указывает Флоранс Фортуне. "Забота о себе и психология и психическое здоровье интересны и достойны внимания, но это не одно и то же", - подчеркивается в статье.

"Психологи не являются инфлюенсерами, и даже при позиционировании себя в социальных сетях они должны оставаться терапевтами, профессионалами. Они просто должны развиваться вместе с нынешней цифровой эрой", - утверждает Фортуне.



Источник: Slate.fr