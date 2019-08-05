Умерла первая и пока единственная негритянка-писательница - лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон

22:16 06.08.2019

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон



Лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон скончалась. Ей было 88 лет.

Смерть Моррисон подтвердил издатель Альфред Кнопф, сообщает Associated Press.

Писательница скончалась в нью-йоркском медицинском центре.

Тони Моррисон (Хлоя Арделия Уоффорд) родилась в 1931 году в штате Огайо. После окончания университета работала преподавателем английского языка и литературы, а также редактором в издательстве. Свой первый роман "Самые голубые глаза" написала в 1970 году. В 1988 году получила Пулитцеровскую премию за роман "Возлюбленная". В 1993 году стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе как писательница, "которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности".