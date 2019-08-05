 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Министра сельского хозяйства Киргизии Чодуева обвинили в лоббировании семейного бизнеса
02:23 07.08.2019

06 августа 2019 Екатерина Улитина

Министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев стал мишенью информационной травли. Накануне, 5 августа, на почту информационных агентств пришло сообщение о пикантных подробностях жизни министра сельского хозяйства. Автор письма утверждал, что у Эркинбека Чодуева близкая связь с заведующей отделом продовольственной безопасности Анаркуль Беккулиевой. Чтобы взять ее в рабочую командировку в Китай, ей присвоили ранг заместителя министра.
Подписывал документ, кстати не сам министр, а его заместитель Амангелди Исаев. По закону всех заместителей назначает даже не министр и тем более не его заместитель, а лично премьер-министр.
Как рассказали VB.KG в пресс-службе Минсельхоза сейчас в ведомстве проверяют, кто и для чего повысил в ранге чиновницу. Для этого даже создана специальная комиссия.
Но на этом история не закончилась. Сегодня на почту информационных агентств пришла новая анонимка. На этот раз Эркинбека Чодуева обвинили в использовании своего влияния и связей в правительстве для лобби семейного бизнеса.

Автор пишет, что компания "Ак-Текс", расположенная в Оше на 100% принадлежит его жене Тотухан Мамажановой, а на должности директора работает родной брат министра - Юлдаш Чодуев. Названные фамилии совпадают с данными об ОсОО "Ак-Текс" указанными на сайте Министерства юстиции. Правда проверить, действительно ли Тотухан Мамажанова является супругой Эркинбека Чодуева не удалось. Зато информация, что Юлдаш Чодуев является родным братом министра сельского хозяйства, оказалась достоверной. Более того и сам Эркинбек Чодуев до того как уйти на госслужбу руководил этим же предприятием.
Но претензии к министру не только из-за родственных связей с бизнесменами. автор уверен, что Чодуев использует свое влияние, чтобы поддергать компанию на рынке.

"На международных встречах, переговорах и сельскохозяйственных ярмарках, чиновники продвигают "Ак-Текс" едва ли ни как государственную компанию, заводят под нее международные контракты и выгодные договоры", - говорится в письме.
В подтверждение своих слов автор приводит документ - отчет департамента механизации и энергообеспечение Минсельхоза за 2017 год. Там чиновники отчитываются, что во время поездки в Ташкент им удалось договориться о поставке сельхозтехники кыргызским фермерам. Первая отгрузка планировалась в упомянутую выше ОсОО "Ак-Текс". В этом же году директор этой компании Юлдаш Чодуев получил награду как лучший экспортер года из рук тогда еще премьер-министра Сооронбая Жээнбекова .
Судя по данным Минюста, сейчас в ОсОО "Ак-Текс" произошли некоторые изменения. Теперь фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, а не сельским хозяйством и переработкой сельхозпродукции.
С 2013 по 2018 годы ОсОО "Ак-Текс" выплатили в виде налогов в бюджет более 4 млн 160 тысяч сомов. Кроме того, если верить данным открытого бюджета компания ни разу не выигрывала государственные тендеры.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства сообщили, что Эркинбек Чодуев сегодня находится в рабочей поездке и не может прокомментировать эту информацию.

Отметим, Эркинбек Чодуев перед тем как занять кресло министра долгое время работал заместителем министра сельского хозяйства. Он неоднократно становился объектом критики из-за неэффективной работы на вверенном ему секторе. Его повышение в общественности встретили довольно прохладно. Некоторые откровенно возмущались, полагая, что другой кандидат на этот пост - молодой предприниматель Тилек Токтогазиев - больше подходит для руководства сельскохозяйственной отраслью.

Источник - vb.kg
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