Китай ответит Америке на море и в воздухе. Крах ДРСМД стал головной болью для Пекина, - "НГ"

06:18 07.08.2019

Свою ядерную мощь Пекин демонстрирует на военных парадах.

CША пригрозили России и Китаю, что разместят наземные ракеты среднего радиуса действия у их ворот. Москва заявляет, что не будет инициатором гонки вооружений. А Пекин, как видно из заявления МИДа, не будет сидеть сложа руки. Его ракетно-ядерные силы пока намного скромней, чем у США и России. Большинство этих средств размещается на земле. По мнению экспертов, КНР в свете американского вызова станет ускоренными темпами модернизировать оснащение ракетами своих ВВС и ВМС.

После того как Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны США Марк Эспер сказал, что хотел бы дислоцировать такие средства в Азии в скором времени, возможно, в течение месяцев. Реакция Пекина не заставила себя ждать. Фу Цун, гендиректор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, заявил, что Пекин не будет безучастно взирать на то, как США размещают ракеты, и примет контрмеры.

"Я призываю наших соседей проявить осмотрительность и не позволять США размещать ракеты средней дальности на их территории", – сказал Фу. Как передало агентство Reuters, Фу специально упомянул в этой связи Японию, Южную Корею и Австралию. Что конкретно сделает Пекин, он не раскрыл. Но чиновник подтвердил, что КНР не станет участвовать в трехсторонних переговорах с Россией и США по этой категории вооружений. Большинство китайских ракет, по его словам, не в состоянии достичь внутренних районов США.



"Учитывая, какой разрыв в размерах ядерного арсенала Китая и арсеналов США и РФ, я не думаю, что было бы разумным и даже справедливым ожидать, что Китай станет участвовать в переговорах по сокращению вооружений на этом этапе", – пояснил Фу.



Сэмуэл Чарап, сотрудник корпорации Rand, которая в значительной мере финансируется американским правительством, говорит, что прекращение действия ДРСМД стало сильной головной болью для Китая. Ведь с Москвой у него сердечные отношения. А теперь Пекин должен будет принимать в расчет, что потенциальный противник, то есть США, сможет нанести удар по его ядерным средствам глубоко внутри территории КНР. Причем последствия такого удара могут быть катастрофическими, поскольку арсенал Китая сравнительно скромный.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов отметил: "В Китае после военной реформы 2015 года был создан такой вид вооруженных сил, как Ракетные войска. Ответом на действия США может быть наращивание численности их боевого состава".

По словам эксперта, Китай всегда исходил из того, что его ядерные силы – это средство сдерживания. У китайцев сейчас, насколько известно, 200 с чем-то пусковых установок в Ракетных войсках. Из них межконтинентальных – около 60–70. Остальные как раз могут относиться к ракетам средней и меньшей дальности.



ДРСМД касался ракет сухопутного базирования. А главной силой американцев всегда были и остаются военно-морские и военно-воздушные вооружения, пояснил Каменнов. "Томагавки" запускаются с эсминцев. Их несколько десятков, на каждом – до сотни пусковых установок таких ракет. Есть и ракетные крейсера. Около 150 таких установок на каждом крейсере. Поэтому то, что США вышли из договора, мало что меняет. Фактически американцы сохраняют за собой абсолютное превосходство, главным образом в ВВС и ВМС.

"Китай в области ракет средней и меньшей дальности, конечно, уступает Штатам. Поэтому ответом Китая может быть создание группировок ракет морского и воздушного базирования, которые могут угрожать вооруженным силам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китаю это по силам", – заключил эксперт.



Оценку российского аналитика любопытно сопоставить с тем, что говорит Эспер. По его словам, 80% китайских ракет относится к категории средней и меньшей дальности (500–5500 км). А в 2017 году командование Тихоокеанского флота сообщало цифру 95%. Это означает, что уже тогда американские базы в Японии находились в пределах досягаемости для Народно-освободительной армии Китая.

В том же 2017 году американские специалисты обнаружили с помощью изображений со спутников, что китайские военные в пустыне Гоби отрабатывали навыки нанесения ударов по Йокосуке и другим базам США в Японии. Так что, упоминая контрмеры, китайский дипломат знал, о чем говорил.



Томас Карако, директор отдела ПРО в американском Центре стратегических и международных исследований, говорит, что США проведут испытания наземных ракет позднее в этом году. Но, возможно, они просто переставят существующие ракеты с кораблей на грузовики. Все понимают, что такие мобильные средства легко спрятать и рассредоточить. Однако союзники пока не спешат предложить свои территории американцам. В частности, Сеул заявил, что дислоцировать ракеты данного типа в Южной Корее не планируется.



Владимир Скосырев

6 авг. 19