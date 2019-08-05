 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Халифат" активно восстанавливает свои экс-территориальные структуры
06:28 07.08.2019

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции "Непоколебимая решимость" за последний квартал. Численность подполья может достигать 18 тыс. человек.
"Несмотря на то, что территориальный "халифат" был утерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также организация находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии",- говорится в докладе. Документ затрагивает период с 1 апреля по 30 июня текущего года.
Господин Файн отмечает, что сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, которую могли оказать партнеры США в Сирии, "когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы ответить возрождению ИГ". Кроме того, инспектор заявил, что в сирийском лагере беженцев "Эль-Холь" на подконтрольной союзникам США территории находятся сторонники террористов вместе со своими семьями.

По мнению Пентагона, усиление ИГ стало возможным из-за споров Ирака и Иракского Курдистана. "Укоренившиеся внутриполитические курдские противоречия и продолжающиеся споры курдов с правительством Ирака по поводу спорных территорий с множеством ресурсов на севере Ирака позволило боевикам ИГ использовать разрывы между курдскими и иракскими силами для перегруппировки и подготовки атак в регионе",- говорится в докладе. Инспектор добавил, что позиции ИГ в Ираке более прочные, чем в Сирии.

В начале августа президент Турции объявил о планах начать операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. США в ответ на это заявили, что намерены предотвратить военные действия.

Источник - kommersant.ru
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