 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Два сапога... Жээнбекова обвинили в скрытой поддержке Атамбаева
06:36 07.08.2019

7 августа 2019, Бишкек -
Политики обвинили Сооронбая Жээнбекова в скрытой поддержке Алмазбека Атамбаева

Члены Гражданского союза по реабилитации политзаключенных Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов и другие требуют ареста Алмазбека Атамбаева. Они выступили с открытым обращением к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.
Называющие себя политзаключенными отмечают, что "в течение последних почти двух лет нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проводит политику очищения и обновления".

"За это время достоянием общественности стали чудовищные размеры коррупции во время правления бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, а также многочисленные факты его преступных деяний во вред интересам кыргызского народа и государства совместно со своими приближенными, как оказалось, нечистоплотными кадрами. Мы отмечаем, что Сооронбай Жээнбеков поставил интересы Родины выше, чем коварные и эгоистические интересы своего бывшего покровителя и друга. Новая политика президента решительно поддержана нынешним Жогорку Кенешем, депутаты которого совершили исторический поступок, лишив Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента", - говорится в обращении.
Однако, по мнению авторов обращения, в последнее время происходят нелогичные, непонятные действия со стороны правоохранительных органов страны.

Политика президента, поддержанная парламентом, тормозится и бойкотируется органами, руководителями которых являетесь вы.
Из обращения политзаключенных к Сооронбаю Жээнбекову

Политзаключенные напоминают, что "допущены побеги из страны Аскарбека Шадиева, подозреваемого в коррупции по модернизации ТЭЦ, и Бусурманкула Табалдиева, подозреваемого в освобождении криминального преступника Азиза Батукаева".
"Полагаем, что вы здесь действуете в интересах бывшего президента. Далее, почему из шести пунктов обвинений против Атамбаева, выдвинутых депутатской комиссией Жогорку Кенеша, вы исключили главные обвинения - по узурпации государственной власти и гонению политических заключенных? Ответ очевиден, это тайная поддержка вами Алмазбека Атамбаева, чтобы значительно облегчить его ответственность перед народом, Родиной. Почему, несмотря на наличие достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности, вы до сих пор не решаетесь на арест Атамбаева?" - задают вопрос главе государства политзаключенные.

Мы вынуждены констатировать истину - вы скрытно на стороне Атамбаева и готовы поддержать его, если конфронтация примет открытую форму!
Из обращения политзаключенных к Сооронбаю Жээнбекову

Политзаключенные считают, что, почувствовав и уверовав в поддержку президента, при полном попустительстве последнего, Атамбаев практически образовал государство в государстве - так называемую Кой-Ташскую Народную Республику.

"Он наплевательски относится к Конституции и законам Кыргызской Республики. Полностью игнорирует ваши "любезные" приглашения на допрос. Вначале многим казалось, что все это показатель вашего непрофессионализма и бессилия. Но сегодня совершенно очевидно: весь этот политический спектакль - результат вашей замаскированной поддержки обнаглевшего, ставящего себя выше законов Кыргызской Республики бывшего президента", - говорится в обращении политзаключенных.

Они не исключают, что "осенью Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками совершит государственный переворот в стране". "Если осенью в Кыргызстане произойдут массовые беспорядки с тяжелыми последствиями, которые, возможно, приведут к потере суверенитета страны, то главными виновниками окажетесь вы, как саботировавшие политику Сооронбая Жээнбекова и своевременно не предотвратившие глубокий политический кризис", - обращаются политзаключенные к руководителям силовых структур. И призывают их возбудить уголовное дело против Алмазбека Атамбаева и немедленно арестовать его.

Источник - 24.kg
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