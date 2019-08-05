Зачем экс-кыр-президент Атамбаев притащил во двор своего дома балбал (древне-каменную статую?)

06:37 07.08.2019

5 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Откуда в доме Атамбаева каменная статуя? В Кыргызстане пересчитают всех балбалов



Фото Дмитрия Ложникова. Балбал в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева



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В Кыргызстане разработали программу для пересчета всех балбалов, которые есть в республике. Об этом журналистам сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Отмечается, что управление сохранения и развития культурного наследия Минкультуры ведет учет балбалов с 2018 года. Сначала скульптуры пересчитали в Бишкеке. В этом году работу планируется провести в Таласе.



В Бишкеке насчитывается около 200 балбалов.



В других регионах страны скульптуры пересчитают в последующие годы. При этом в Минкультуры рассказывают, что есть случаи, когда балбалов ставят на своей территории частные лица, организации, культурные учреждения. В этом случае владельцы должны предоставить государству гарантии сохранения исторического наследия.

Отметим также, что как минимум одна каменная скульптура установлена во дворе дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Насколько балбал подлинный и откуда взялся, неизвестно. Будут ли его учитывать в Минкульте, тоже неизвестно.

По оценкам экспертов, на территории Кыргызстана имеется порядка 600 балбалов. Министерство культуры, информации и туризма просит население делиться информацией, если кто знает о заброшенных каменных статуях или стал свидетелем частного пользования скульптурами.