Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык – это геноцид! - М.Боранбай

07:10 07.08.2019 Заявляю, что ашаршылык имел целенаправленный, умышленный характер и по масштабам который присущ такому преступлению, как геноцид. В своем заявлении опираюсь на рассекреченные архивные документы, а также Постановление Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 7 декабря 1992 года , с выводами комиссии в нем заключавшимися представленной в лице председателя комиссии - директора Института истории и этнологии имени Ч.Ч Валиханова Национальной академии наук Республики Казахстан, академика Козыбаева М.К.

""О ВЫВОДАХ и ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КОМИССИИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КАЗЦИК и СНК КАССР ОТ 27 АВГУСТА 1928 ГОДА "О КОНФИСКАЦИИ БАЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ", ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 1928 ГОДА "Об УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНФИСКАЦИИ и

ВЫСЕЛЕНИЮ КРУПНЕЙШЕГО и ПОЛУФЕОДАЛЬНОГО БАЙСТВА" и ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1930 ГОДА "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ и ПО БОРЬБЕ С КУЛАЧЕСТВОМ и БАЙСТВОМ"

В Постановлении говорится; "Согласиться в основном с выводами и предложениями Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с принятием и исполнениемвышеуказанных решений КазЦИК и СНК КАССР, приведших к большим жертвам и

массовым политическим репрессиям людей".

Из работы этой комиссии. "Казахстан стал гигантским полигоном для проведения беспрецедентного социального эксперимента. Здесь была предпринята преступная попытка реализации ортодоксального марксистского постулата о "Возможности перехода отсталых народов к социализму, минуя капитализм", что закончилось разрушением традиционных систем жизнеобеспеченности этносов Казахстана и, в конечном счете, привело к беспрецедентной в истории катастрофе.

Масштабы трагедии были столь чудовищны, что мы с полной моральной ответственностью можем обозначить ее как проявление политики геноцида. Такая констатация вытекает из строгих норм международного права, зафиксированных в Международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него".

К сожалению, наше общественное сознание еще не до конца прониклось пониманием глубинной природы разыгравшейся трагедии, ассоциируя ее лишь со страшным голодом 1932 - 33 года и силовой коллективизацией. Между тем, ее предпосылки зарождались с самого начала существования режима."

"Предварительный анализ, проведенный историками и демографами, показывает, что казахский этнос подвергся жесточайшему геноциду и понес тяжелейшие потери. От голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня естественной смертности народ потерял 2 млн. 200 тыс. человек, т.е. около 49 процентов всего своего состава."

"Политическая и юридическая ответственность за казахстанскую трагедию в первую очередь ложиться на руководство ВКП(б) и Казкрайкома, как на организаторов и проводников всех антигуманных кампаний от начала до конца. Краевая партийная организация практически заранее ставила цели и задачи, вырабатывала пути и механизмы реализации намеченных центром политических акций, жестоко контролировала ход и результаты исполнения. КазЦИК и СНК республики отстранялись от принятия решений, им отводилась второстепенная исполнительская роль."

Текст постановления и работы комиссии были опубликованы в газетах "Советы Казахстана" и "Казахстанская правда" 22 декабря 1992 года.

Председатель Верховного Совета Республики Казахстан на тот момент Серикболсын Абдильдин. Коммунист, если кто не помнит.

Сам Дарменов любит опираться на данные переписи 1926 и 1937 годов. Согласно которым в 1926 году казахов было 3 968 289 человек, а в 1937 году их стало 2 862 458. Разницу в цифрах объясняют тем, что 1 миллион откочевало, а от голода умерло всего лишь 300 тысяч.

Но глупо отрицать документы, например, такие, как докладная записка начальника Казахского управления народно хозяйственного учета Саматова, в которой сказано, что убыль сельского населения Казахстана с 1930 по 1933 год составила 3 379 500 человек. В города Казахстана , за тот же период, прибыло 486 тысяч человек.

При этом, а это известно, половина прибывших в города Казахстана были переселенцы из другие частей СССР, из РСФСР преимущественно. Как итог, минимум 2 миллиона 893 тысячи сельских жителей Казахстана исчезло из республики.

Даже если взять миллион откочевавших за границу, хотя эта цифра весьма спорная, то куда пропали еще 1 800 000 - 2 000 000 человек ?

Кстати; в 1926 году, узбеков по данным переписи было 3 955 238 человек. Меньше чем казахов на 13 тысяч человек. А в 1989 году по итогам переписи СССР узбеков стало 16 698 000 человек, на 8 с половиной миллионов больше чем казахов. В два раза больше!

"Киргизские аулы, смертность 50%" такие данные были написаны в телеграмме зам. председателя губисполкома Мукашева в Оренбург, КирЦИК датируемой февралем 1922 года.

В том году родился мой дед Иса и он единственный выживший из огромной семьи. Это был первый голодомор устроенный советской властью в Казахстане.

Красная продразверстка изымала из деревень и аулов зерно, масло, мясо и отправляла их в пролетарские центры страны - Москву, Петроград, Самару, Казань, Саратов.

В Казахстане голод начала 20-х годов особенно сильно ударил по Кустанайской, Актюбинской и Семипалатинской области.

Говоря о том голоде, первому ашаршылыку нельзя не отметить роль США и других западных стран, которые стали оказывать продуктовую помощь СССР.

В ноябре 1921, Американскую администрации помощи. (American Relief Administration, ARA) допустили для оказания помощи в Актюбинскую область. Уже с февраля 1922, американцы помогли спастись от смерти десяткам тысяч людей в Казахстане. Кроме непосредственно выдачи самих продовольственных пайков на 39 тыс человек, они дополнительно кормили еще 45 тысяч человек через столовые и пункты ARA.

Когда советские власти попытались вмешаться в систему раздачи еды от ARA, указывая кого надо кормить, а кого нет, ARA в лице директора актюбинского филиала Фитцджеральда, заявило, что кормить будет всех нуждающихся, а не тех на кого укажут.

Первый голодомор, обошелся казахам в миллион погибших, их было бы больше , если бы не американская помощь.

На второй голодомор устроенный советской властью, американцев уже не пустили с продуктовой помощью. А все публикации в западной прессе о голоде в СССР называли фашисткой пропагандой.

Чем угодно обьясняют Дарменов сотоварищи природу возникновения голода пытаясь оправдать преступления советского режима. Голодомор 1920-х - перегибы, коллективизация - перегибы и недосмотр, время мол было такое, голодоморы 1930-х - халатность, стране нужны были кредиты, репрессии и террор 30х – ошибки и недосмотр, военно-политический союз с нацистами - ошибка, полигоны - благо, ковался на них ядерный щит, погубленный Арал - ошибка.

Кстати о кредитах.

"Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут" 6 августа 1930 . Сталин.

Начиная с 1929 года, СССР начал массово вывозить зерно на продажу заграницу:

1929 - 1,3 млн. тонн

1930 - 4,8 млн тонн

1931 - 5,2 млн тонн

1932 - 1,8 млн тонн

1933 - 1,69 млн тонн

Итого за пять лет большевики продали на Западе порядка 14,8 млн. тонн. Основные продажи пришлись на 1930-1931 годы. То есть в то время, когда в Украине и в Казахстане вовсю бушевал голод советы гнали зерно заграницу. Огромный поток зерна из СССР обрушил цены на зерно в мире.

Если в 1928 году за тонну давали 68 долларов то в 1933 уже 16 долларов. Таким образом, в Украине голодомор был из-за того что коммунисты изымали все зерно , которое шло на продажу или снабжение центральных городов.

В Казахстане, при переводе на оседлость , изымался скот. И скот, как мясо шел опять таки, в центральные регионы и города СССР. "На 5 ноября 1931года в пределах Петропавловского мясокомбината скопилось 53697 голов крупного скота и 114920 баранов. На станции Каратал и ее окрестности скопилось 60000 голов скота Талды-Курганского мясокомбината. Скот не обеспечен ни кормами, ни помещением. На путях следования подкормочных баз нет. Ввиду начавшегося снегопада и сильных ветров падеж и без того истощавшего скота неизбежен. Со стороны Джаркента, Талды-Кургана подгон продолжается. Комбинат из-за отсутствия бойцов с забоем справиться не сможет…"

"Помимо угрожающего положения с нагульными гуртами Союзмяса, были установлены случаи внеплановой отгрузки скота из Казахстана в другие районы. К примеру, таким образом систематически вывозился скот на Среднюю Волгу: в начале ноября в Кинель поступило 74 вагона овец, в Самару 2500 овец. Овцы кормами не были обеспечены. В итоге весь скот в пути 6 дней находился голодным, потеряв 50% веса, вместо 30 кг, весили 15 и меньше. Наблюдался массовый падеж"

За зерно, за 5 лет, СССР получил от 250 до 400 млн долларов. Которые пустил на закуп заводов в США и Германии. Чтобы строить военную технику и оружие. Хотя никакого 3 рейха тогда не было, Франция и Англия , после бойни первой мировой не планировали никаких войн. Только СССР активно вооружался. И все что он построил на этих заводах, было брошено или разбито летом 1941. 20 тысяч танков, 3 тысячи самолетов, сотни тысяч винтовок и пулеметов, миллионы патронов и снарядов и другогоармейского имущества. Все за что платили миллионами умерших от голода оказалось в 1941 устаревшим или ненужным.

И последнее, отсылка на материалы, документы Национального архива РК.

Анализ этих документов, цитата, "ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕЗИС О РУКОТВОРНОМ ХАРАКТЕРЕ ГОЛОДА* .(голод был умышленно спланированным)"

Дарменов хотел поспорить? Пусть оспорит их. Пусть оспорит все, что изложено мной. А это только малая часть из того, что имеется. Пусть оспорит Постановление Верховного Совета, выводы ученых, основывающиеся на документах из Национального архива.

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Статья из E-History.kz

Этот сайт публикует документы их Национального архива РК. Если перейти на сайт, там публикуется архивы НКВД-ОГПУ.

С обретением государственной независимости осмысление исторического прошлого было связано с принципиально новыми подходами в оценке событий, приведших к кардинальному изменению традиционного социума – казахского аула, что впоследствии повлекло за собой

трагические события Голода 30-х годов прошлого столетия.

Общая трагедия народов СССР – великий голод начала 1930-х гг., унесший миллионы жизней, в Казахстане имел свои специфические особенности. Этой теме посвящен сборник архивных документов "Трагедия казахского аула. 1928 – 1934 гг.". Первый том сборника, охватывающий период 1928 – апрель 1929 года, был издан в 2013 году, второй том, в котором представлены архивные документы за 1929 – январь 1932 гг., вышел в свет в сентябре 2018 года. Составители Анаргуль Зулкашева, Газиза Исахан и Жанар Сатаева.

Учреждения, участвовавшие в подготовке книги: Министерство культуры и спорта РК, Национальный центр рукописей и редких книг РК и Архив Президента РК. Издательство "Раритет". Общее количество документов во втором томе – 172.

Во втором томе документальной серии "Трагедия казахского аула. 1929 – 1934 гг." публикуются документы, освещающие процессы кардинальных преобразований в жизни традиционного казахского аула: насильственную коллективизацию, ликвидацию байства, оседание. Проводимые максимально жесткими, административными мерами эти преобразования, а также массовые заготовительные кампании по хлебозаготовкам, скотозаготовкам и др., привели к нарастанию голодного кризиса в Казахстане, к оттоку населения (откочевки) за пределы республики и страны, вооруженному противостоянию, восстаниям, которые подавлялись властями. *В издании публикуются документы двух республиканских архивов: Архива Президента РК и Центрального государственного архива РК.*

Второй том охватывает период с 1929 г. по январь 1932 г. Именно в этот период, в чрезвычайно короткий отрезок времени произошло полное разрушение системы жизнедеятельности казахского аула. Большая часть документов вводится в научный оборот впервые. Многие из документов были рассекречены в конце прошлого – начале нынешнего века: документы центральных, республиканских, местных советских, партийных, хозяйственных органов Казахской Автономной Советской республики, большой комплекс документов Полномочного представительства ОГПУ по КАССР, а также отчет командования 11-й Краснознаменной кавалерийской дивизии о боевых действиях в Казахстане. Эти документы, содержащие сведения о реальном положении дел в Казахстане, хранились под грифом "секретно" и "совершенно секретно".

*Анализ этих документов ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕЗИС О РУКОТВОРНОМ ХАРАКТЕРЕ ГОЛОДА*. (голод был умышленно спланированным). Следствием этого стало резкое снижение численности сельского населения, больше половины из которого составляли казахи. Республиканские органы власти следовали указаниям "сверху", не учитывая специфику Края, слепо перенимая формы и методы претворения этой политики в жизнь в

условиях Казахстана. Каким образом эти решения претворялись в жизнь на краевом уровне, как воплощались указания руководства КАССР на местах, свидетельствуют отчеты и доклады с мест о реализации этих постановлений (практически все с грифом "секретно" и

"совершенно секретно"), они дают представление о реальном положении дел в области претворения этих задач на практике. Со сборником документов можно будет ознакомиться в библиотеках, так как все издания, осуществляемые в рамках государственной программы, будут представлены в библиотечной системе Казахстана.

*Жанар Сатаева пресс-секретарь Архива Президента РК*

В дополнение этой статьи в котором уже упоминается о голодоморе.

№ 129

Информация ПП ОГПУ по КАССР в Казкрайком ВКП(б) о перегибах при проведении хлебозаготовок и случаях массовой смертности от голода среди семей высланных баев

г. Алма-Ата 1 января 1932 г.

Сов. секретно.

Хлебозаготовки в Павлодарском р-не проходят в крайне напряженной обстановке. На 1 января 1932 г. план выполнен на 53,4%. Ход хлебозаготовок сопровождается организованным сопротивлением байства, кулачества и правооппортунистических элементов.

Отмечается растерянность низовых работников, отражающаяся на районном руководстве.

Между некоторыми сельаулсоветами и правлениями колхозов существует круговая порука по противодействию сдаче хлеба и по разбазариванию его (колхозы "12 годовщина [Октября]", "Красный луч", "Эрлик"). За последнее время по данным нашего Павлодарского

райаппарата вскрыто 30 хлебных ям, усилилось скотокрадство и массовый убой скота.

В ходе хлебозаготовок широко применяются методы голого администрирования. Уполномоченные по хлебозаготовкам в аулах дали установку партячейкам и сельаулсоветам такого содержания: "По хлебозаготовкам изъять весь хлеб, применять все меры, кроме рукоприкладства", вследствие чего отмечается бегство колхозников.

Уполномоченный РК ВКП(б) в ауле № 1 Матвеенко провел повальные обыски у семей высланных за пределы района баев, изъял у них весь продовольственный хлеб, вследствие чего *на почве голода отмечено 40 случаев смертности, в большинстве детей, остальные для

питания употребляют в пищу кошек, собак и другую падаль* . Аналогичные случаи имеются и в других аулах данного р-на.

В г. Павлодаре уполномоченными и бригадами горсовета также производятся повальные обыски и облавы. Обыскам подвергаются рабочие, служащие, политссыльные. Организованные РК ВКП(б) отряды содействия вмешиваются в работу транспорта, производят самочинные обыски пассажирских поездов, железнодорожных служащих, грозя последним арестами. Начальник депо, вопреки директиве партии, был мобилизован на хлебозаготовку и за отказ от работы подвергся партвзысканию. В результате работа ст. Павлодар и всего 5 участка ж.д. района парализуется, т.к. ряд железнодорожников в силу этого на работу не выходят.

Зам. нач. ПП ОГПУ по КАССР Миронов.

Вр. нач. СПО Казанский

АП РК. Ф.141. Оп.1. Д.5208. Л.29. Подлинник.

Источник: https://e-history.kz/ru/publications/view/4469?fbclid=IwAR3zm0YYrpv91ggr_HGxprEkfyuUUv0oks5K7yE4Ig9fE2v0LqagrYurbJM

© e-history.kz [1]

Источник:

https://e-history.kz/ru/publications/view/4469?fbclid=IwAR3zm0YYrpv91ggr_HGxprEkfyuUUv0oks5K7yE4Ig9fE2v0LqagrYurbJM

© e-history [1]

1.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=244355339451734&id=100016318088070

В написании данного поста использовал сведения изложенные Нурланом Султановым и Бексейитом Адиловым. Links: [1] http://e-history.kz/



Автор: Маргулан Боранбай



5 авг 19 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565151000

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