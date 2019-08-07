В Латвии возбудили уголовное дело в отношении жены и детей экс-кыр-вице-премьера Зилалиева

07:21 07.08.2019

07 августа 2019



В рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Данное уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации НЦБ Интерпол г.Риги, жена Д.Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя – Джамили, Бектур и Алимы Зилалиевых.



В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

В связи с этим, НЦБ Интерпол г. Риги (Латвия) обратилось с просьбой о предоставлении информаций в отношении Дуйшенбека Зилалиева и его жены З. Зилалиевой.

Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса КР и расследование было поручено ГСУ ГКНБ КР.

В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.