Реформа, однако. В Казахстане меняют раскрас тюремных роб...

07:52 07.08.2019

Тюремные робы в Казахстане будут смотреться чуть-чуть веселее

Опубликовано: 06 Августа 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Тюремные робы в Казахстане будут смотреться чуть-чуть веселее. Нет, их не перекрасят в полоску или горошек – предложено лишь сделать униформу заключенных на тон светлее.

В настоящее время она темных тонов. В жаркую погоду тяжело носить такую одежду, особенно в южных регионах, – говорит заместитель директора представительства Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Жанна Назарова. – Принято решение, что тон станет более светлым. В законодательстве цвет не обозначен. Изначально он был выбран из-за того, что является немарким.



Перед принятием столь важного решения предлагается учесть мнение самих заключенных и их родственников. Для этого на уровне СИЗО совместно с "Назарбаев Университетом" разрабатывается специальная анкета.

Традиционная униформа заключенных XIX–XX веков – полосатая. Во-первых, она облегчала поимку беглецов: в темное время суток их было лучше видно, и они не могли слиться с толпой. Вторая причина уходит корнями в глубокое средневековье – полосатая ткань считалась позорной и унизительной. Ее носили палачи, девушки легкого поведения и другие изгои общества: шуты, циркачи, еретики и незаконнорожденные дети. В Англии заключенные ходили "полосатиками" до 1991 года, в России такие робы до сих пор в ходу в некоторых исправительных учреждениях особого режима, например в "Черном дельфине".



Современная тюремная униформа в западных странах, как правило, ярко-желтая, красная или оранжевая. Она четко идентифицирует человека как заключенного. Мнение психологов, утверждающих, что столь яркие цвета возбуждающе действуют на психику, что в тюрьме совсем нежелательно, игнорируется. Впрочем, в США во многих тюрьмах хорошо известное по фильмам оранжевое облачение используют только при перевозке заключенных или их временном размещении, а внутри тюрьмы форма одежды попроще: например, это могут быть джинсы с оранжевым штампом Inmate (заключенный – англ.) и синяя майка с такой же надписью. Главное, чтобы цвет тюремной робы не совпадал с колером униформы охранников.

В прошлом веке в ходу были и контрастные комбинезоны, когда светлая мишень нашивалась на грудь, спину и колени заключенного. А в странах далеко ушедшей демократии тюремный дресс-код может и вовсе отсутствовать. Например, в Австралии зеки разгуливают в шортах и маечках. Однако специально для крутых байкеров австралийцы собирались ввести розовую униформу – с тем расчетом, что после кожаной куртки с бесчисленными металлическими заклепками носить прикид от Барби закоренелым преступникам будет "западло".