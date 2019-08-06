Запущена первая газовая турбина Туракурганской ТЭС. В Ферганскую долину пришел большой свет!

08:15 07.08.2019

Первая газовая турбина запущена на Туракурганской теплоэлектростанции в Наманганской области. С ноября станция заработает в полную силу и, как ожидается, обеспечит основную потребность Ферганской долины в электроэнергии.



Туракурганская теплоэлектростанция в Наманганской области запустила первую газовую турбину, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Сейчас ТЭС будет функционировать в тестовом режиме, а с ноября в строй введут второй энергоблок станции.

Полный запуск Туракурганской ТЭС создаст 900 МВт дополнительной мощности с производством до 7 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год, что позволит обеспечить основную потребность в электроэнергии Ферганской долины - Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.



В ноябре 2016 года компания "Узбекэнерго" и консорциум японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems подписали контракт на строительство "под ключ" двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью по 450 МВт на Туракурганской ТЭС. Партнером консорциума по строительству ряда компонентов выступает турецкая Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS.



Финансирование проекта общей стоимостью 1,1 млрд долларов осуществляется за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере 704 млн долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана - 300 млн долларов, а также собственных средств "Узбекэнерго".