Вспоминая Героя. Казахский летчик Талгат Бегельдинов

11:14 07.08.2019 Казахская Софи Лорен, бал у Сталина и лобовые атаки. Воспоминания о Талгате Бегельдинове



Талгат и Орындыбике Бегельдиновы. © Фото предоставлено Галиной Бегельдиновой



5 августа свои дни рождения справили бы легендарный летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов и его супруга Орындыбике. В этом году ему бы исполнилось 97, а ей - 91. Дочь Талгата Якубековича Галина поделилась с TengriMIX историей своего отца, в которой были военные и любовные победы.



Счастливое число



Талгат Якубекович Бегельдинов родился в 1922 году в ауле Май-Балык Акмолинской области. Но так получилось, что его родители Хадия и Тусупбек отдали сына на воспитание бездетным родственникам из Пишпека (Бишкек). Родные родители Талгата рано ушли из жизни.



В детстве большое влияние на него оказали школьные учителя. С особой теплотой он вспоминал их потом: "О своих учителях, еще довоенных, хотелось бы сказать особо. Это были замечательные, душевные люди... Они учили нас не только грамоте, но и жизни. Воспитывали у нас силу воли, умение ставить перед собой правильные, благородные цели и стремиться к ним. Вклад учителей в нашу победу велик. Мы до сих пор не воздали им должное. Да и вряд ли теперь воздадим. Это они подготовили нас к той жестокой и героической битве с невероятно сильным врагом, которая нас ожидала".



В 16 лет Талгат, несмотря на свой маленький рост, поступил в аэроклуб во Фрунзе. А через два года он был зачислен в Балашовскую военную авиационную школу пилотов в Саратовской области. Учился летать на истребителях. После этого его перевели в Оренбург осваивать бомбардировщики.



В годы Великой Отечественной войны летчик-истребитель совершил 305 рейдов на штурмовике Ил-2.



"В январе 1943 года папа прибыл на Калининский фронт в состав 800-го штурмового авиационного полка 292-й штурмовой дивизии. Ему дали самолет с номером 13. Оказалось, что никто из летчиков не желал на него садиться, мало того, что побитый всюду был, так еще и с настораживающим номером. Отца это не испугало", - вспоминает Галина Талгатовна.



В первый же вылет всех летчиков подбили, кроме штурмовика Бегельдинова. Как после рассказывал он, ему на хвост сел противник. Догнал, начал обстреливать. То бок заденет, то крыло. Тогда он сбил немецкий истребитель, за что был удостоен первой правительственной награды - ордена Отечественной войны II степени.



"Это был восьмой на практике вылет отца и первый на войне. Он рассказывал, что "Мессершмитт" был настойчив. Тогда отец разозлился, набрался смелости и подбил его. Этот летчик катапультировался. Его схватили советские войска. Привели на аэродром, где базировались силовики. Папу вызвали в часть. Там стоял высокий немец в возрасте. Ему показали отца, мол, этот юноша сбил тебя. Оказалось, что немец известен по испанской войне, опытный и авторитетный. Это подтверждали звездочки на его погонах и самолете. Тогда пилот "Мессершмитта" сказал: "Неужели этот молодой человек меня подбил? Это необыкновенный летчик, простой бы меня не подбил. Он еще себя покажет". Действительно, папа себя показал", - рассказывает дочь легендарного летчика.



Записи в наградные листах 1944 года лаконичны, и не передают все мужество на тот момент 22-летнего летчика: "За проявленные мужество и отвагу в 152 успешно выполненных боевых вылетах, лично сбитые четыре самолета противника, за проявленный героизм по освобождению Кировограда, Александрии, Знаменки, за нанесение большого урона в технике и живой силе противника старший лейтенант Бегельдинов достоин высшей правительственной награды - присвоения звания Героя Советского Союза".



К тому времени его эскадрилья совершила 1 670 вылетов, не имея случаев потери ориентировки. Как зрелый воздушный следопыт, он замечал и запоминал все до малейших деталей, затем оперативно докладывал в командный пункт о ситуации. Он считал важным досконально знать хитрости и уловки противника."Часто летал сам, без прикрытия. Воздушный разведчик-одиночка особенно опасен для противника и поэтому является вожделенной добычей зениток или немецких истребителей. Летая на больших высотах, он сам практически не виден, его выдает только звук. Звук моего движка плавный, непрерывный. У немцев – резкий, прерывчатый. Изучая эти звуки, я приноровился подделывать звук своего мотора под фашистский, периодически двигая ручкой газа. Этот фокус, как бы сказали теперь - ноу-хау, вводил противника в заблуждение и в какой-то мере оберегал меня от зениток. И еще я очень хорошо ориентировался на местности, это меня часто выручало. А столько ребят погибло в степях, лишенных каких-либо ориентиров!" - рассказывал Бегельдинов.



Также отважный штурмовик отличился в Висленской, Кросненской операциях по прорыву обороны противника западнее города Сандомир, при освобож­дении Кракова. Он героически штурмовал технику врага у населенного пункта Стодолы, взорвав три танка и семь автомобилей. Так он сорвал замысел фашистов провести контратаку.



Его эскадрилья на 1-м Украинском фронте без потерь произвела 420 боевых вылетов. На самые трудные бои он вылетал первым. За годы войны Верховное Главнокомандование девять раз объявляло Талгату Бегельдинову благодарность.



Бегельдинов воевал на Калининском, Воронежском, Степном, первом и втором Украинских фронтах. Лишь за годы войны он 500 часов находился в небе. На самолете летчика имелась камера, которая записывала все его вылеты. Секретов о вылетах от детей не было, однако он с нежеланием вспоминал войну, особенно то, как терял на ее полях товарищей.



"Отец не любил говорить о лобовых атаках, которых у него было много. Но один из таких боев он запомнил на всю жизнь. В тот раз он даже успел посмотреть в глаза противнику. Стрелка папы убили, поэтому он мог стрелять только вперед, вниз и вверх, но не по бокам. А фашист все кружился и обстреливал его. И тут они оказались друг против друга. Когда они должны были лбами столкнуться, фашист взмыл вверх и отец протаранил ему нижнюю часть хвоста. А сам он чудом уцелел", - вспоминает Галина Талгатовна.



Оказавшись на земле, Талгат Бегельдинов через минное поле добрался до речки. За ней он увидел своих.



"Папа никогда не умел плавать. Чтобы догнать ребят, ему пришлось залезть в воду: "Братцы, спасите, я летчик", - крикнул он. Его вытащили, даже посмеялись, мол, плавать не умеешь, зачем лезешь в воду", - делится рассказами отца дочь.



В другом бою Талгату Бегельдинову помог остаться в живых его соотечественник, дважды Герой Советского Союза, летчик-истребитель Сергей Луганский.



"У истребителей, оказывается, аэропорт был дальше, чем у штурмовиков. Когда вылетали на бомбежку штурмовики, истребители немного запаздывали. И вот Сергей Луганский вылетел со своей эскадрильей. Отец говорит: смотрит вправо - летит наш истребитель. Он (Луганский - прим. автора) передает, что немец догоняет. Папа посмотрел влево и сбил врага. Луганский кричит: "Смотри вправо". Отец развернулся и подстрелил его. Так Луганский оказался ангелом-хранителем папы", - делится Галина Талгатовна.



С гордостью дважды герой ВОВ вспоминал о своем заключительном полете над Прагой 10 мая 1945 года. Часть города не приняла капитуляцию, что угрожало новыми разрушениями. Тогда Бегельдинов получил приказ всей своей штурмовой группой в составе 24 самолетов в полном вооружении пролететь на бреющем полете над гитлеровцами. Но без единого выстрела. Приказ был выполнен. Звено за звеном самолеты с оглушительным ревом пролетали над головами эсэсовцев. Тогда они сложили оружие.



За геройские подвиги, совершенные при выполнении боевых заданий, Талгат Бегельдинов награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней. Второй медали "Золотая Звезда" он удостоен 27 июня 1945 года за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурме скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн (ныне Ополе), Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав) и Берлин.



"За 65 вылетов давали звезду героя, а у него было 305, вот и подсчитайте, сколько звезд у него должно было быть. Но папа не обижался и двумя звездами был доволен. Он всю жизнь носил под сердцем осколок, который врачи не могли вытащить. Из-за него сердце у отца часто болело. В плече была рана, как будто сожжено, указательного пальца на правой руке не хватало. На ногах были раны, откуда извлекали пули, шрамы остались", - рассказывает дочь.



Орлы Сталина



До самой смерти Талгат Бегельдинов любил свою супругу Орындыбике - настоящую красавицу, которую прозвали казахстанской Софи Лорен.



"Мама была на шесть лет младше папы, у них дни рождения были в один день. Когда родители поженились, маме было 17 лет, их еле расписали. Когда жили в Москве, ее без конкурсов приняли в театральный институт. У нее были зеленые глаза, она была ростом почти с Талгата, белая кожа. Очень была похожа на Софи Лорен, правда, у нее был немного острый нос, а у мамы вздернутый, у мамы носик был лучше", - смеется собеседница.



Галина Талгатовна поделилась историей о том, как отец и мама ходили на прием к Иосифу Сталину.



"Там буквой П были столы. Все летчики пришли с женами. Мама в роскошном бальном платье из индийской парчи и золотых нитей сидела с отцом по правую руку от Сталина. Сталин встал, вытянул правую руку с бокалом, прищурился, начал с левой стороны через него всех рассматривать, чтобы почтить своим взглядом. Медленно-медленно добрался до мамы и - стоп. Никуда больше не смотрел. Отец шепотом: "Смотрит на тебя". Мама голову, глазки опустила, и дрожащим голосом: "Неправда". Вдруг Сталин обошел свой стол и пошел к ним. Отец маме: "Идет к тебе, встань". Мама встала, развернулась. Сталин головой покачал, полюбовался, чокнулся с нею бокалом и пошел на место. Он вскрикнул: "За наших жен!", и все вместе выпили", - рассказывает женщина.



Талгат Якубекович ревновал свою жену-красавицу. Из-за чего пара не раз расходилась. В первый раз Орындыбике Бегельдинова, взяв детей, уехала в Узбекистан, во второй - в Украину, но Талгат Бегельдинов все равно находил семью и возвращал домой.



"В Ташкенте у нас прекрасная квартира, с двумя лоджиями. Меня приняли в музыкальное училище, художественную школу, но не успела я туда походить, как приехал папа, уговорил, забрал нас обратно в Алма-Ату. Здесь они опять на почве ревности перессорились, мама говорит: "Все, я уеду туда, откуда он меня не достанет". И забрала она нас аж в Крым. Я там заканчивала школу. Жили в Приморске. Но папа приехал к нам и туда. На золотом пляже директор завода "Море" уговорил папу быть его заместителем. Этот завод выпускал военные корабли. Его все буквально на руках носили. Дом был огромный, у отца была "Волга" последней модели, военный катер, яхта и самолет Ту-134. Но позвонил партийный деятель Казахстана Димаш Кунаев, сказал: "Ты наш герой, возвращайся". Папа ни на что не посмотрел и забрал нас", - вспоминает Галина Талгатовна.



После войны Талгат Бегельдинов служил в ВВС и работал в гражданской авиации.



Затем он сменил специальность на инженера-строителя и занимал руководящие должности в тресте "Казстальмонтаж", Госстрое и "Казгимрограде". Бегельдинов избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 12-го созывов (в 1946-1954 и 1989-1991 годах).



В 2014 году Талгат Бегельдинов скончался в возрасте 93 лет в Алматы.



Талантливые Бегельдиновы



У Талгата Бегельдинова пятеро детей. Сыновья Марат и Талгат. Старший Марат - математик, скоропостижно скончался. А Талгат окончил аграрный институт, факультет озеленения, но пошел в авиацию.



"Папа никогда не лез в наши дела, особенно если это касалось выбора профессии. История с Талгатом отдельная, его и назвали в честь отца, он младший, родился, когда папе было 55 лет. Увлекла его авиация. Работал бортпроводником. Сразу бросается в глаза: высокий, красивый. Но в какой-то момент он решил перестроить свою жизнь, деятельность, и сейчас занимается своими делами", - говорит Галина Бегельдинова.



Также у Талгата Бегельдинова три дочери. Галина долгие годы преподавала английский язык в 105-й алматинской гимназии. Ира - выпускница хореографического училища, с отличием окончила факультет микробиологии, однако рано умерла. И Райхан - всегда была под крылом отца, работала в его фонде автомотолюбителей.



Сыну Галины Алену Леонову любовь к авиации, видимо, передалась по наследству. Он окончил Бугурусланское летное училище в Оренбургской области. Сейчас летает на Boeing.



"В дедушку и отца пошел. Мой супруг числился в экипаже Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Папа обожал Алена. Сын с детства коллекционировал самолеты. Всегда расспрашивал отца и дедушку о них. Мы очень хотели, чтобы он учился в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова, но его не приняли, ссылаясь на слабое зрение. Однако в Бугурусланском училище он все сдал на отлично и поступил. Работал в Air Astana, сейчас служит в экипаже Президента. За Алена я переживала, он успокоил меня, говорит, что летает в стратосфере, где пилотов не тревожат бури и ураганы", - рассказывает Галина Талгатовна.



Сахибам Садырова



Материал подготовлен при содействии архивиста отдела по работе с архивами и историко-документальными коллекциями личного происхождения РГУ "Центральный государственный архив" Е. Н. Джунусовой Источник - Tengrinews.kz

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