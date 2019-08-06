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Первая валютная: конфликт США и КНР может ослабить рубль
11:24 07.08.2019

Первая валютная: конфликт США и КНР может ослабить рубль до 67 руб./$
Торговая война двух крупнейших экономик мира вышла на новый уровень

Наталья Ильина

Центробанки по всему миру могут снизить курсы своих нацвалют вслед за решением регулятора КНР ослабить юань, и тогда торговый конфликт Вашингтона и Пекина перерастет в валютную войну с участием других стран. С такими прогнозами выступили опрошенные "Известиями" эксперты. Китай уменьшил курс нацвалюты до семи юаней за доллар после заявления американской стороны о введении пошлин на оставшуюся часть импорта из КНР. В результате США объявили КНР валютным манипулятором. Новый раунд торгового противостояния приведет к замедлению роста мировой экономики, следовательно, из-за снижения спроса на нефть пострадают экспорт из России и рубль, опасаются эксперты. Так, российская денежная единица может ослабнуть до 67 руб./$.

Из торговой в валютную

За последние несколько дней торговый конфликт между США и Китаем вышел на новый уровень. Американская сторона заявила о расширении с 1 сентября ассортимента товаров, подпадающих под пошлины в 10%, - таким образом, повышенные тарифы коснутся всей оставшейся части импорта из Китая. В ответ на это КНР прекратила закупать сельхозпродукцию США, а также снизила средний обменный курс нацвалюты. Стоимость юаня по отношению к доллару упала до десятилетних минимумов - семь юаней за доллар. США назвали Китай валютным манипулятором и потребовали в Международном валютном фонде (ВМФ) разбирательства насчет демпинга юаня.

Агрессивное поведение Китая, который изначально пытался решить экономические трения переговорным путем, сигнализирует о выходе торгового конфликта между крупнейшими экономиками на новый этап, считает доцент факультета экономических наук ВШЭ Антон Табах. Из-за тарифных пошлин США на мировом рынке китайская продукция стала менее выгодной, а благодаря снижению курса юаня она вернула свое конкурентное преимущество, объяснил он.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и ввел пошлины в 25% на импорт более 800 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Китай принял зеркальные меры. В мае этого года Вашингтон снова поднял пошлины, Пекин ответил аналогично.

Более серьезное ослабление китайской валюты может повлиять на экспортные интересы как развивающихся рынков, к которым можно отнести и Россию, так и крупных стабильных экономик, например ЕС и Японии, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Он опасается, что в ближайшей перспективе страны по всему миру могут реализовать комплекс мер, направленных на девальвацию нацвалют с целью защиты своих экспортеров.

- Очередное усиление торговой напряженности на наших глазах перерастает в валютную войну. Протекционизм и девальвация нацвалюты, призванная увеличить экспорт в ущерб соседним странам, чаще всего приводят к рецессии или экономическому кризису, - считает аналитик "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон.

Кроме того, неопределенность в мировой экономике и торговые конфликты, как правило, подталкивают инвесторов выводить деньги из рисковых активов в защитные - например, из юаней в евро, иены или золото, добавил аналитик.

Не только инвесторы, но и центробанки могут пожелать избавиться от резервов в китайской валюте, дополнил Антон Табах из ВШЭ. На конец 2018 года около 15% российских резервов приходились на юань. О потерях из-за девальвации валюты говорить преждевременно, поскольку неизвестно, какой объем юаней был на счетах ЦБ в начале августа, пояснил эксперт. В Банке России оперативно не ответили на вопрос "Известий" о потерях из-за вложений в юанях. По оценкам некоторых экспертов, обвал курса юаня принес убытки на $1,8 млрд. Сумма небольшая, учитывая, что общий объем вложений в китайскую валюту в конце прошлого года составлял $67 млрд.

Рубль пострадает через нефть

В условиях уже замедляющегося роста крупнейших мировых экономик (США, Евросоюза, Китая) фактор дополнительной неопределенности из-за торговых конфликтов приведет к сокращению инвестиций и торговых потоков, сказано в отчете Moody’s. Там подчеркнули, что риски дальнейшей эскалации торговой войны и дополнительных ограничений в сфере тарифов и инвестиций остаются высокими.

По итогам торгов в понедельник, 5 августа, рынок остро отреагировал на заявление США и действия Китая. Индекс S&P 500 упал почти на 3%, достигнув минимума с декабря 2018 года. Bloomberg заявило, что в понедельник 500 богатейших людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд. В частности, состояние 21 человека сократилось более чем на $1 млрд, среди них - основатель Amazon Джефф Безос, президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Вследствие существенного замедления мировой экономики в целом и китайской в частности возможен негативный эффект на стоимость сырья, опасается глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Уменьшение спроса на нефть снизит цену на нее, что напрямую повлияет на курс рубля и на российский торговый баланс, пояснил он. Впрочем, за счет введения бюджетного правила Россия снизила свою уязвимость к перепадам цен на нефть, что стабилизирует экономику и устойчивость рубля, добавил Лисоволик.

На данный момент курс российской валюты близок к равновесному - около 65 руб./$, в базовом сценарии скачков не ожидается, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Курс доллара не поднимется выше 66,5 руб./$, уверены в Альфа-банке и "БКС Премьер". В Совкомбанке более пессимистичны: там не исключают ослабления российской денежной единицы до 67 руб./$.

Торговая война Китая и США длится уже больше года, но компромисс так и не найден, поэтому следует ожидать ее продолжения, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, для приостановки конфликта необходимо, чтобы фондовый рынок остро отреагировал на тарифы - например, упал на 20%. Несмотря на то что с сентября почти все товары из Китая будут облагаться пошлинами, потенциал этого инструмента еще не исчерпан: когда Пекин начнет продавать свою продукцию через третьи страны, США начнут вводить повышенные пошлины и на них, прогнозирует аналитик. ФРС может перейти к валютным мерам, продолжив снижение ключевой ставки, предположил Денис Порывай.

Главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов ожидает, что эскалация торгового противостояния продлится еще как минимум год, пока в США не начнется активная фаза президентской гонки - тогда внутри страны внимание политиков сосредоточится на избирателях.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565166240
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