Был ли Чингисхан хорошим индивидуальным бойцом?

11:26 07.08.2019

Когда будущему сотрясателю вселенной было всего 9 лет, его отец Есугей был отравлен на стоянке племени татар. Воины и простые кочевники сразу покинули семью этого выдающегося военного лидера, властвовавшего над большинством монгольских племен.



Сначала изгнанник, потом раб, затем беглец, и, наконец, воин – так сложилась судьба его самого известного сына, Тэмуджина. До самой смерти его жизнь была чередой военных походов. Вся его жизнь прошла в борьбе.



Таким образом, он по определению должен был овладеть военным искусством выше, чем средний боец. Иначе монгольские воины не последовали бы за ним. Особенно, в самом начале пути, когда еще юношей Чингисхан стал предводителем шайки кочевников.



Но был ли он исключительным бойцом?



Трудно судить о его воинской доблести, так как нет никаких записей о его боевых навыках. Мы можем только гадать.



Тэмуджин, впоследствии Чингисхан, получил все возможные степные титулы и даже почетные китайские звания. Но багатура среди них не было. Звание багатура, т.е. героя, великого воина, присваивалось людям исключительной личной храбрости и силы.



Его отец, Есугей был больше известен как Есугей багатур. Он был удостоен этого звания после того, как застрелил и убил своего вооруженного противника, взял его лошадь и продолжал сражаться. Ему тогда было всего 13 лет.



Чингисхан ценил храбрость и силу, но до только определенного момента. Он считал, что его генералы не должны участвовать в сражении.



Вот что он сказал об одном из своих солдат: "Нет более сильного и талантливого воина, чем Есунбай. Но поскольку он не устает, не голодает, то думает, что все такие же, как он сам. Но не все такие, как он. Поэтому Есунбай не может быть генералом."