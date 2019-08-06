Смогут ли США принести демократию в Среднюю Азию?

11:27 07.08.2019

В начале 20 столетия Соединенные Штаты отказались от прежней доктрины Монро, предусматривавшей невмешательство их страны в дела Старого Света. С тех пор они поучаствовали во множестве войн, проспонсировали пару десятков революций и поддержали целый ряд восстаний.



В 1912 году американцы оккупировали Никарагуа. так началась история их вторжений в другие страны



Как всем хорошо известно, деятельность Вашингтона по переустройству мира на свой лад наиболее активизировалась после распада Советского Союза, когда "распространять демократию" стало можно без оглядки на кого-либо еще.



Результат мы видим своими глазами.



Неужели вы после всего этого искренне верите, что Запад может сделать любую африканскую или азиатскую страну с сельским необразованным населением счастливой и мирной, принеся туда свою идею демократии?



Демократия, как это было в Египте, будет выбирать только более радикальных лидеров, которые, безусловно, являются антизападными.



Бывшая советская Средняя Азия сейчас находится в относительном покое. Там удалось справиться с сепаратизмом, вылезшим наружу после распада СССР. Политические режимы тоже довольно устойчивы. Причем, они страшно боятся исламского фундаментализма, с помощью которого США раскачивают другие мусульманские государства. В этом их вполне поддерживает Россия, которой не нужна еще одна буча у собственных границ.



Штаты в свое время поддерживали многих экстремистов: афганских моджахедов, ближневосточных ваххабитов, Аль-Кайеду, талибов...



Киргизы как-то разрешили американцам создать на своей территории базу для переброски войск НАТО в Афганистан, но вскоре в стране произошла революция и базу ликвидировали.



С тех пор США сюда путь закрыт.



Все знают, что их вмешательство в Афганистан не сделало его более мирным и прозападным. Авторитарные режимы в Ираке и Ливии тоже были свергнуты путем кровавой бани.



Ясное дело, что Саддам Хусейн был жесток. Но после его устранения в стране началась гражданская война. Муаммар Каддафи был эксцентричен, но он сделал свою страну процветающей на доходы от нефти.



Имели ли западные страны право их убить?



До вторжений США в Ираке и Ливии был вполне неплохой уровень жизни



Поэтому что местные правительства, что Россия, не заинтересованы в усилении влияния западных стран. Силовым путем этого добиться не получится – все государства региона входят в военный блок ОДКБ, поэтому никто не позволит здешним режимам пасть перед какой-нибудь повстанческой группировкой.



Конечно, можно найти кого-нибудь родом из этих стран, но долго жившего в США, вроде грузина Саакашвили и литовки Грибаускайте. Потом дать им денег, объявить их единственными спасителями Казахстана, Узбекистана и т.д., сесть поудобнее и смотреть, как дружественное правительство орудуя локтями протискивается к власти.



Это возможно, только вот что Америка может дать Средней Азии?



Россия всегда сможет предложить больше из-за своей близости. Она предоставляет немалую финансовую помощь, делает скидки на покупку энергоносителей, позволяет за гроши пользоваться своей транспортной сетью (что особенно актуально для государств, не имеющих выхода к морю). Наконец, Таможенный союз ликвидировал все ненужные платежи на ввоз товаров.



Вот почему влияние Запада в долгосрочном периоде здесь будет только уменьшаться. Тут очень боятся кровопролития, которое наступает вместе с приходом американской "демократии".