 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Монголия такая бедная, ведь у нее была великая империя?
11:28 07.08.2019

Еще во времена Чингисхана монголы были куда менее развиты и богаты, чем все их соседи. Даже если это были такие же кочевники. Тогда это не было такой уж большой проблемой – нищета Монголии в ту эпоху была самым важным природным ресурсом. Столетия выживания на бедной ресурсами земле сделали население привычным к любым испытаниям и всегда готовым к войне.

И когда после объединения всех степных родов в единое целое появилась возможность это изменить, возникла огромная континентальная империя, куда больше той же Российской.

Одним из непосредственных результатов быстрого монгольского завоевания был контроль над прибыльными торговыми путями, связывавшими Европу и Азию.

Какое-то время кочевники жили вполне неплохо, получая немалые прибыли от таможенных сборов и собирая дань с покоренных народов.

Правда, они завоевали много территорий, но не смогли удержать Китай или Персию даже на столетие. Как только их власть пала, народ вернулся к той самой бедности, из которой он выбрался через регулярное ограбление соседей.

В чем же причина этого?

В конце любой эпохи завоеваний размеры и богатство империи не превращаются автоматически в постоянное процветание для метрополии. Только посмотрите на Испанскую империю. Испанцы вывезли из Америки невероятное количество золота и серебра. Но богатство просто просачивалось сквозь их пальцы. Драгоценности не остались в Испании, потому что не были инвестированы в ее экономику. Захваченные богатства не использовались для создания экономической инфраструктуры. Они были растрачены на оплату ненужных войн.

Как и в случае с Испанией, бесплодие земли и отсталая феодальная система не давали монгольской метрополии развить нормальную экономику. Не имелось ничего, что могло бы удержать это богатство на родине империи, поэтому все богатство ушло в страны с лучшими возможностями.

Часть вины лежит на монгольском руководстве. Кочевники не имеют необходимую инфраструктуру для литературных и образовательных занятий, выходящих за рамки основных утилитарных потребностей. У кочевых народов никогда не появлялись такие личности, как Архимед, Птолемей, Аль-Хорезми, Аристотель, Коперник, да Винчи, Пастер, Моцарт или Тесла.

Но, например, арабы, покинув свою родину – Аравийский полуостров, сумели осесть на землю и создать вполне развитую культуру. А монголы не сумели. Их государства всегда оставались хищническими и паразитическими. Они не имели никакого интереса к порабощенному населению и рассматривали его только в качестве источника дохода.

На рубеже веков Монголия насчитывала менее 600 000 человек и находилась на грани вымирания. Сейчас ситуация лучше, но страна по-прежнему крайне бедна – ее экономика застыла на уровне 13 века.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565166480
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