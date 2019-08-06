Россияне хотят в СССР: Советская власть была ближе и справедливее нынешней

11:34 07.08.2019 Население устало от коррупции, криминала и слабой экономики



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Анатолий Баранов

Евгений Валяев

Федор Бирюков



Отношение россиян к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Такие результаты, как пишут "Ведомости" показал опрос, проведенный "Левада-центром".



Советскую власть респонденты охарактеризовали как близкую к народу (29%), сильную, прочную (25%) и справедливую (22%), а российскую назвали криминальной и коррумпированной (41%), далекой от народа и чужой (31%), а также бюрократичной (24%).



Интересно, что подобные суждения сохранялись даже в благоприятные для власти 2008-м году, когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, а также в 2015-2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.



Не очень понятен смысл появления этого опроса именно сейчас? Нет ли у его организаторов цели дискредитировать нынешнюю власть, выставив ее в невыгодном свете на фоне предшествующей?



Об этом мы спросили наших экспертов.



- По российскому законодательству задавать вопросы не запрещается, причем любые, - отмечает главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов.



- А дискредитировать власть больше, чем она делает сама, просто невозможно. В этом она удивительно походит на обожаемого ей Николая Второго и его окружение, которого современники называли главным двигателем революции.



"СП": - О чем вам говорят итоги опроса?



- Это говорит, в первую очередь, конечно, о неудачах сложившегося в России за последние четверть века режима, условно "республики 1993 года". Людям свойственно сравнивать, а также им свойственно с течением времени забывать плохое и приукрашивать хорошее. Я прекрасно понимал это и 20 лет назад, о чем и писал - сменится поколение, и то, от чего так хотели убежать, покажется едва ли не раем земным. Главное, что люди, хоть и слишком поздно, начали понимать, что советская власть нуждалась в реформах, а нам под видом реформ подсунули уничтожение государства и разграбление страны. Причем ни свободы, ни демократии тоже не дали. Вот люди и думают, а чем при Брежневе хуже-то было?



"СП": - Респонденты охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, сильную, прочную и справедливую. Российскую власть они посчитали криминальной, коррумпированной, далекой от народа, чужой и бюрократичной. Насколько объективны, по-вашему подобные оценки? И уместны ли вообще сравнения?



- Проблема в том, что как оно было на самом деле, уже мало, кто помнит. А как оно реально управлялось - вообще единицы (это на случай, если захочется восстановить). То есть даже при попытке добросовестной реконструкции, получится разве что пародия. Примерно, как у германских королей, которые пытались восстанавливать Римскую империю. Или там "Москва - Третий Рим" с медведями. Сейчас, конечно, еще не так много времени прошло, но все равно уже советская эпоха - на 90 процентов миф. "Шашлычная СССР" или "Вареничная номер один". Это не значит, что было все плохо - нет, просто было не так. И действительно советская власть была куда ближе к народу. Один лишь пример - в здание Моссовета можно было пройти по паспорту с московской пропиской, а в ЦК КПСС или МГК КПСС - по предъявлению партийного билета. Сам ходил, помню. Сейчас в здание мэрии, не говоря уж про администрацию президента, пройти сложнее, чем в Гохран, можно подумать, там золотые слитки лежат, а не чиновники работают. И, естественно, достучаться куда-то было не в пример легче. Люди писали письма в газеты, например, а газеты были партийными органами, и в течение месяца на каждое письмо в газету должен был прийти ответ, причем ответ содержательный. А отмахнуться от корреспондента партийной газеты не мог никто - я, сопляк тридцати лет, звонил, допустим, вечером по домашнему телефону заместителю начальника ГУВД Москвы Бельянскому, и вместе того, чтобы послать меня на три известных буквы, он мне что-то там разъяснял. Начальник ГУВД Москвы генерал Мыриков по Тверской пешком ходил, без охраны. Кстати, раннему Лужкову тоже можно было звонить домой, обычно подходила его мама, Анна Ивановна, и твердо говорила, что "Юры нет еще, но я обязательно передам, что вы звонили". Потом, конечно, все изменилось…



"СП": - Отмечается, что подобные суждения сохранялись даже в благоприятные для власти 2008-м и 2015-2016 годах. Почему? О чем это говорит?



- Власть отделилась от народа непроницаемой стеной, что там за этой стеной делается, нам неизвестно. Но то, что там происходит, нас касается непосредственно - нам же интересно! А за три года до "благоприятного" 2008 года, когда, кстати, рубль в очередной раз рухнул на фоне мирового кризиса на 20 процентов, произошла монетизация льгот - вот просто так, взяли и отменили без особых объяснений. Ведь вся страна вышла на улицы! Ничего себе, "благоприятный период"! А смотрите, чуть больше десяти лет прошло, а уже все обрастает мифами. Так и миф о советской власти двадцать лет спустя был уже вполне сформировавшимся, как миф об утерянном рае. Библейский сюжет, по сути. Брежнев - "бог-отец", Горбачев - искушенный яблоком Адам, Госдеп - змей-искуситель…



"СП": - Есть ли возможность у нынешней власти улучшить представления о себе? Насколько в отношении нее в будущем может сработать принцип, согласно которому люди с ностальгией относятся к прошлому, критически оценивая настоящее?



- Есть, конечно, возможность - уйти куда-нибудь по-быстрому, лучше на тот свет, и обождать лет двадцать, оставив за спиной выжженную землю. Когда сыновья красных командиров запоют про "господ юнкеров", а сын автора советского гимна начнут рассуждать о прелестях крепостного права. Ну и нынешние власти явно перестарались насчет ужасов советского режима, разных кровавых чекистов, голодоморов, расстрелянных польских офицеров и "колбасных электричек". А люди помнят доброго дедушку Брежнева, пионерские лагеря, молочный коктейль за 10 копеек, елку в Лужниках. И колбасу помнят - вкусную и по 2 рубля 20 копеек. И пенсии бабушке хватало, чтобы она не рылась по помойкам, а еще и внукам могла подарки делать. И родители не боялись потерять работу, а получали в профкоме путевку в Крым. Учеба бесплатно, лечение тоже. И никаких миллионов гастарбайтеров из бывших советских республик - советская власть как-то умудрялась в огромной стране поддерживать примерно равный уровень жизни. Садишься в метро где-нибудь в Ереване, и через десять минут уже забываешь, что не в Москве. А сейчас в Брянск приезжаешь, как на другую планету или как путешественник во времени. Какие тут шансы у нынешней власти? Она же достаточно внятно показала уровень своей управленческой компетентности и человеческой порядочности. Люди он этих людей уже давно ничего хорошего не ждут.



- Сравнивать советскую власть с нынешней можно лишь в общих чертах, абстрактно, - уверен директор Института свободы и член бюро президиума партии "Родина" Федор Бирюков.



- По основным смыслам это совершенно противоположные вещи. И в этом парадокс, поскольку сегодняшние власти предержащие вроде бы все на 99 процентов вышли из советской системы. При этом они работают принципиально иначе, радикально заменив идею государственного служения на практику личного и семейного обогащения. Так что предлагаемое нам сравнение подобно тому, как сравнивать ОПГ с МВД. Что-то общее, конечно, есть, но различий больше.



Еще один важный момент. Сегодня общество не рассматривает власть как монолитный, целостный механизм. Президент - отдельно, правительство, парламент и "Единая Россия" - отдельно, местные власти - еще как бы одно колесо в телеге. Это тоже отличает власть в РФ от власти в СССР. Нынешняя фрагментарность и даже противоречивость власти - удобная среда для реализации личных, корпоративных и клановых амбиций в плане влияния, финансов и прочее. То есть всего набора типичных коррупционных радостей. Когда рука руку моет, а ноги идут в отвлекающий пляс. А если вдруг начинается медийный скандал, то никакие реальные "рулевые" не страдают, в расход идут "стрелочники". Таков принцип сегодняшних "разделенных властей" России. Выгода от такого сомнительного на наш взгляд порядка для либерально-бюрократических кругов очевидна. А вот цену за их нынешнее процветание придется платить нам с вами - гражданам, обществу, нации. И цена эта велика - само дальнейшее существование Российской Федерации как свободного и суверенного государства.



Именно эта смутная тревожность за будущее, а также падение доходов и уровня жизни в целом - те причины, по которым россияне стали предпочитать советскую власть современной. Но заметим, что речь все-таки идет о брежневских временах - то есть о том самом уютном "застое", когда СССР уже катился под гору, но общество еще наслаждалось эффектом благоденствия. И, разумеется, в современной трактовке эти времена очень приукрашиваются теперь. И все же - люди ностальгируют по брежневизму, не задумываясь, что до этого страна прошла революцию, ленинизм, сталинизм и "оттепель". То есть брежневская власть - это предзакатный эволюционный этап развития советской власти. Как бы Рим периода упадка, но еще без варваров у власти. То, что современное российское общество все чаще хочет поиграть в социально-политические ролевые игры с историей, указывает на кризис мировоззрения нации, социальную депрессию и политический декаданс на грани гротеска и трэша. Но, похоже, менеджеров нынешней власти такой расклад вполне устраивает.



По мнению политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества "Народная Дипломатия" Евгения Валяева, настоящее время всегда будет подвергаться куда большей критике, чем любой предыдущий исторический период.



- В этом состоит суть человеческого критического мышления: люди всегда недовольны тем, что происходит именно в данный момент времени. Человек существует именно в настоящем, - поэтому он видит все минусы и плюсы, и он видит, что можно исправить и сделать лучше именно сейчас. Исторические же периоды человек воспринимает через стереотипы, либо, если он его застал, через чувство ностальгии. И стереотипы, и ностальгия искажают объективную картинку.



Важно отметить, что советский период конца 1970-х - начала 1980-х гг. существовал в совершенно других отношениях с обществом, чем происходит сейчас. Строгий авторитарный режим, тотальная цензура в СМИ, контроль над всеми общественными сферами, идеологическая обработка граждан - все это позволяло советскому режиму формировать благоприятную для себя картинку происходящего. Негативные происшествия и неудачи замалчивались, а на первый план выходили исключительно позитивные новости. Такое искажение скудного информационного пространства позволяло советской власти формировать себе бесспорный позитивный имидж. В нынешнее время при глобальном интернете и открытых границах власти не могут создать для себя такой благоприятный информационный фон, хотя такие активные попытки и существуют.



Существует достаточно много современных исследований, которые демонстрируют все минусы советского периода, начиная с самой сути тоталитарной политической системы, заканчивая различными статданными о многочисленных политических заключенных, преступлениях и фальсификациях. Но все эти факты меркнут перед теми авторами и псевдо-историками, которые пишут тонны беллетристики про "великий СССР" и "великого Сталина". Современники, которые читают такую литературу, стремятся тем самым подать не просто сигнал властям о своем недовольстве, но и передать с ним пример того идеального образа, который формируется у них через призму такой литературы.



Одно из любопытных современных исследований, например, посвящено сравнению уровней достатка человека при разных советских правителях с нынешним моментом. Итоги этого исследования говорят о том, что покупательская способность у современных россиян выше, чем существовала при различных советских руководителях. Одно дело, когда ты живешь в закрытом мире, когда тебе не с чем сравнивать свой уровень жизни и ты радуешься малому, так как совсем недавно твоя страна пережила гражданскую войну, а позже и Великую отечественную войну. А совсем другое дело, когда ты живешь в глобальном мире, когда ты видишь, как живут другие страны, и когда страна 30 лет развивается без глобальных войн. Во втором случае запросы общества находятся на совсем другом уровне, чем у людей, живущих в тоталитарном государстве после разрушительных войн.



"СП": - Какие же выводы, по-вашему, можно сделать из результатов исследования?



- Лично для меня такие исследования не говорят о многом, я не считаю их очень важными и абсолютно корректными. Я бы сильно удивился, если бы подобный опрос показал, что люди довольны нынешним историческим моментом больше, чем предыдущими периодами. Если такой опрос провести, например, в США, то там также чувство ностальгии и набор мифов о прошлом победят нынешний исторический момент. Мы в этом плане не отличаемся от других стран. Очень важно не делать из подобного опроса неверные выводы. Например, может показаться, что от нынешней власти люди ждут большей справедливости, которая заключается, например, в проявлении силы. В разных подобных опросах мы часто видим запрос людей на сильную власть, звучат призывы к "сталинским методам" и т. д. Хотя если проводить опрос про конкретные сталинские методы, то люди не согласятся с тем, что массовые аресты, преследования людей по идеологическим причинам и ГУЛАГи - это справедливо. Запрос на справедливость, существующий среди современных людей, должен интерпретироваться в рамках того политического строя, который существует сегодня. Россия как современное демократическое государство должно сосредотачиваться над развитием именно демократических общественных институтов, а не искать идеал в сталинской России или в России Николая II. Россия до сих пор переживает переходной постсоветский период, который сильно затянулся. В России до сих пор не сформировалась современная национальная правовая система и не произошло разделения властей. В России до сих пор действует переходная постсоветская правовая система, работающая на советских принципах и методах, хотя и оформленная как современная демократическая правовая система. По факту наша государственная модель - монистическая, по закону - плюралистическая, но мы даже не дожили до сегментарной. Российскому руководству нужно сначала закончить этот переходный этап формирования демократической России с развитыми институтами гражданского общества, после чего уже возможно будет более объективно оценивать современную демократию с предыдущим историческими недемократическими режимами дореволюционной и советской России. Источник - СвободнаяПресса

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