Пакистан выслал посла Индии после решения по Кашмиру

18:25 07.08.2019

Премьер-министр Пакистана сообщил о решении понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановить торговлю. На эти меры Исламабад пошел после того, как Индия лишила штат Джамму и Кашмир автономии



В среду, 7 августа, в Исламабаде прошло заседание Национального совета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана. По итогам правительство Пакистана объявило о том, что собирается понизить статус дипломатической миссии в Индии (отозвать посла), приостановить торговлю, пересмотреть двусторонние договоры с Индией, а также поднять в ООН вопрос о решении Индии лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Также будет выслан посол Индии.



По мнению Пакистана, принятый накануне индийским парламентом законопроект, лишающий проблемный регион автономии, противоречит международным договорам.



Накануне нижняя палата индийского парламента проголосовала за то, чтобы лишить Джамму и Кашмир автономии. Предложение, внесенное на голосование правительством Индии, предусматривает ликвидацию штата и его разделение на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх, первую - с сохранением законодательного собрания, вторую - без. Статус союзной территории принципиально отличается от статуса штата. Такой территорией управляет федеральное правительство, а не местное.



По данным Министерства коммерции Индии, общий объем торговли между Индией и Пакистаном в 2018–2019 годах составил около $2,5 млрд - Пакистан находится в пятом десятке партнеров Индии по объемам торговли.



Что такое Кашмир



После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства - Индию и Пакистан - статус населенного преимущественно мусульманами исторического региона Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах. До последнего времени он был разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или Северные территории (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир (Свободный Кашмир, 3,6 млн жителей). Небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.



Индия и Пакистан несколько раз вели вооруженные действия из-за Кашмира. Первая кашмирская война началась в 1947 году и продлилась до 1949-го. Примерно 60% Кашмира оказалось под контролем Индии, 40% - под контролем Пакистана. Вторая война началась в 1965 году из-за попыток Пакистана спровоцировать восстание в индийской части региона. Соглашение об урегулировании между Индией и Пакистаном было подписано в Ташкенте в январе 1966 года.



В 1971 году между Пакистаном и Индией вновь началась полномасштабная война, она стала самой крупной из всех. Пакистан потерпел тяжелое поражение и лишился анклава на востоке Индии, на территории которого впоследствии было провозглашено государство Бангладеш. Новое перемирие стороны подписали в декабре 1971 года.



В 1999 году Индия и Пакистан участвовали в последнем крупном конфликте, так называемой Каргильской войне.



Александр Атасунцев