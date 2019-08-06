Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма его дома

19:38 07.08.2019

Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции, незаконном получении земли и освобождении криминального авторитета. В среду спецназ приступил к штурму его дома











Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает "РИА Новости" со ссылкой на сторонников политика. "Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении", - заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.



"Спецназ ворвался в момент, когда экс-президент выходил к людям. Было много женщин и детей. Есть раненые. В том числе экс-депутат Меербек Мискенбаев", - рассказал РБК человек из окружения Атамбаева.



О том, что Атамбаева вывезли, сообщает также киргизский портал K-News со ссылкой на телеканал "Апрель".