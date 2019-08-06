Атамбаевцы отбили первый штурм спецназа! Инфо об аресте - фейк

20:22 07.08.2019 7 августа 2019, Бишкек - Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше



В Кой-Таше в доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева началась операция по его задержанию.

24.kg ведет текстовую трансляцию с места событий. Информация постоянно обновляется.

23.16 Сейчас в Кой-Таше относительно тихо. Сторонники Алмазбека Атамбаева готовятся ко второму штурму, укрепляют баррикады. По их информации, из города едут три бусика спецназовцев.

23.13 В ходе силовой операции по задержанию Алмазбека Атамбаева ранен экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев. Информацию подтвердили врачи. Сейчас он находится в больнице. Харарктер ранений не уточняют.



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23.10 Минздрав не подтверждает информацию об одном погибшем. "Бригады врачей, ведущих дежурство на месте происшествия, данную информацию не подтверждают", - сообили в ведомстве.

23.09 Фарид Ниязов вышел к народу. Заявил, что действия спецназа незаконны, они избивали женщин.

23.03 Спецназу не удалось силой задержать Алмазбека Атамбаева. Его сторонники пока смогли отразить штурм.

22.50 По словам директора Центра экстренной медицины Бишкека Искендера Шаяхметова, ранен один сотрудник силовых структур. "Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет", - сообщил он.



22.44 Дочь Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева сообщила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше.



Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше.

Алия Шагиева



22.43 Сторонники Алмазбека Атамбаева отстреливаются. Ранен один сотрудник спецназа, его везут в больницу.



22.40 Из Бишкека к резиденции в Кой-Таше стянуты дополнительные силы, по некоторой информации, готовится новый штурм дома.



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22.36 По данным журналиста 24.kg, есть один погибший.

22.34 Адвокат Алмазбека Атамбаева считает, что бывший президент не должен сдаваться. Власти устроили провокацию, в итоге пострадали люди.

22.31 Сторонники Алмазбека Атамбаева избивают сотрудников спецназа, отбирают оружие.



22.27 Спецназ зашел на второй этаж дома в Кой-Таше. Там ли Алмазбек Атамбаев, пока неизвестно. Некоторые сторонники бывшего президента захватили рации и щиты спецназа.

22.20



22.19 В Кой-Таш стянуты дополнительные силы милиции. "Информация о первых пострадавших из территориальной больницы поступила примерно в 20.53. В настоящее время для обеспечения охраны общественного порядка привлечены дополнительные силы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.



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22.15 Спецназ находится у самого дома бывшего президента. По некоторым данным, силовики сумели прорваться внутрь. Ситуация очень напряженная.

22.11 Сторонники Алмазбека Атамбаева прорвались через ворота и двинулись к дому бывшего президента. О самом Алмазбеке Атамбаеве известно только то, что его пока не задержали.

22.01 Со стороны села пришли толпы людей. Изнутри стреляют в сельчан. Есть раненые. Они штурмом берут ворота. На территории возле ворот пожар. Автоматная очередь внутри не прекращается.



21.57 Захватить дом Атамбаева с первого раза не удалось. Послышались крики "Ура!", но после последовала еще одна автоматная очередь.

21.55 На территории резиденции бывшего президента слышна автоматная очередь.

21.49

Спецназ кинул светошумовую гранату внутрь юрты, где находятся сторонники Алмазбека Атамбаева. Там же находится и наш журналист! В Юрте находятся женщины



21.40 Стреляют не только за забором, но и во дворе дома в Кой-Таше, у юрты, где находятся стронники Алмазбека Атамбаева.



21.38 В Кой-Таше отключили и свет и снова начали стрелять.

21.33 Сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся в резиденции в Кой-Таше, опровергают информацию о задержании бывшего президента. Они утверждают, что Алмазбек Атамбаев продолжает обороняться в своем доме.

21.32 В Чуйскую областную больницу доставили двух раненых из резиденции в Кой-Таше.

21.24 Фарид Ниязов: Нервы Жээнбекова не выдержали. Это плохо кончится!



21.19 Ирина Карамушкина заявила, что кровь ребят в Кой-Таше будет на совести президента Сооронбая Жээнбекова.



21.13 В ГКНБ заявили, что спецназ не применяет боевое оружие.

21.09 Стало известно, что супруга Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева находится сейчас не в резиденции в Кой-Таше, а на Иссык-Куле.

21.07 Дорога в сторону Кой-Таша перекрыта с поворота на горнолыжную базу "ЗИЛ". Стоит толпа, кидают камни в сотрудников силовых структур.

21.06 Скорые вывозят раненых.



21.02 В доме, где идет силовое задержание Алмазбека Атамбаева, также есть раненые.

21.00 Среди раненых юрист партии СДПК Нурбек Касымбеков. Спецназовцы просят сторонников успокоиться. Некоторые члены штаба призывают их не провоцировать сотрудников спецназа.

20.59 Телеканал "Апрель" сообщил, что силовики увезли Алмазбека Атамбаева в неизвестном напрвлении. Пока кроме них эту информацию никто не подтверждает.

20.50 В сторону Кой-Таша по улице 7 апреля проехали машины с мигалками. К дому бывшего президетна стягивают дополнительные силы.

20.46 В Кой-Таш выехали пять бригад скорой помощи Чуйской области. Пока в больницы никто не обращался.

20.39 С территории начали выпускать раненых. Спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.

20.37 Среди раненых резиновыми пулями начальник так называемого народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев и экс-депутат Жогорку Кенеша Мирбек Мискенбаев.



20.31 В сторону дома Алмазбека Атамбаева пошли порядка четырех спецназовцев, с той стороны также слышны выстрелы.

20.28 В Кой-Таше продолжают стрелять. Число раненых увеличивается, характер ранений очень разный. Есть раненный в живот.



20.18 Дорога к дому Алмазбека Атамбаева перекрыта. Ни в одну сторону не пропускают машины и людей.

20.15 Сотрудники силовых структур применяют спецсредства. Похожи на шумовые гранаты.

20.10 Над домом Алмазбека Атамбаева летают вертолеты.



20.05 Число раненых сторонников Алмазбека Атамбаева достигло примерно 10 человек.



20.00 Есть первые пострадавшие. В том числе резиновой пулей ранили журналиста 24.kg Аиду Джумашову.



19.54 На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, слышны выстрелы, кто конкретно стреляет, непонятно. Сторонники бывшего президента обороняются камнями. Ситуация очень обостренная. Источник - 24.kg

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