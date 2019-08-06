Экс-главу Tajik Air Рустама Холикова ГКНБ снял с рейса Душанбе-Стамбул

20:44 07.08.2019

Утром 4 августа Рустама Холикова, бывшего гендиректора авиакомпании "Таджик Эйр"сняли с рейса Душанбе – Стамбул. Представители ГКНБ Таджикистана приехали в аэропорт и увезли Холикова с собой на допрос. Об этом сообщают источники сайта "Ахбор".

По словам источников, после допроса в ГКНБ, где Холикова спрашивали о цели его поездки за пределы страны, его отпустили, но под подписку о невыезде. Холиков обязался не покинуть свое место жительство до окончания следствия по его делу.

Источники "Ахбор" сообщили, что против Холикова недавно было заведено уголовное дело по факту хищения средств "Таджик Эйр" и его поездка заграницу сразу после начала дела вызвала определенные сомнения у следствия об истинных целях путешествия Холикова. Следственные органы 10 апреля этого года арестовали еще одного бывшего главу "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова, но и он был освобожден 26 апреля под подписку о невыезде.

Рустам Холиков, бывший гендиректор национальной авиакомпании Таджикистана "Таджик Эйр" был задержан утром 4 августа в аэропорту города Душанбе перед вылетом рейса Душанбе – Стамбул.

"Таджик Эйр" - самая старая и единственная государственная авиакомпания Таджикистана. Несмотря на высокие цены и низкий уровень обслуживания, "Таджик Эйр" уже многие годы находится в плачевном финансовом состоянии, вследствие чего его руководители быстро меняются. А 2 января 2019 года "Таджик Эйр" и вовсе прекратил все свои полеты. Большинство рейсов компании, в том числе в такие прибыльные маршруты, как Душанбе – Москва, сразу достались второй авиакомпании Таджикистана - "Сомон Эйр", принадлежащей Хасану Асадуллозода, главе "Ориенбанка" и шурину президента Таджикистана.

Ситуация вокруг "Таджик Эйр" стала причиной того, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 января на итоговом заседании правительства сильно раскритиковал руководство авиакомпании и прямо на этом заседании освободил директора "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова, указав ему на дверь. "Вы свободны!" – заявил Эмомали Рахмон, обращаясь к уже уволенному высокопоставленному чиновнику вслед за резкой критикой его деятельности.

Вслед за увольнением Рахимова, новым директором "Таджик Эйр" был назначен Дилшод Исматуллозода, работавший ранее первым заместителем главы президентского аппарата.

Брат нового руководителя "Таджик Эйр" – Шухрат Исматуллозода занимает пост заместителя Хасана Асадуллозода в "Ориенбанке".

Многие считают, что заинтересованные группы хотят вытолкнуть "Таджик Эйр" с рынка и превратить "Сомон Эйр" в компанию – монополиста авиационной отрасли Таджикистана, говорится в статье.