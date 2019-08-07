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Пентагон требует от союзников присутствия в Персидском заливе, - В.Скосырев
20:48 07.08.2019

Китай может поддержать американский план защиты поставок нефти

Владимир Скосырев
7.08.2019

Министр обороны США Марк Эспер, совершающий турне по Азии, призвал Токио и Сеул участвовать в коалиции, призванной обуздать Иран. Но, как и в Европе, где только Британия сказала "yes", партнеры Америки не спешат примкнуть к операции, которую США назвали "Часовой". Глава японского военного ведомства Такэси Ивая сказал гостю, что его предложение будет тщательно обдумано. Токио вынужден лавировать между Вашингтоном и Тегераном, от которого зависят поставки нефти. В то же время замысел Белого дома неожиданно получил положительную оценку у Пекина.
Эсперу пришлось, как эквилибристу, ходить по канату, чтобы не создать впечатление, что США выкручивают руки японскому партнеру.

То, что сколачивание антииранской коалиции было одной из главных задач Эспера во время его визита в Токио, не вызывает сомнения.
Недаром он еще в самолете перед приземлением в Японии сказал репортерам: "Любой и каждой стране, которая заинтересована в свободе судоходства и торговли, нужно подумать об участии в мониторинге Залива" (Персидского. – "НГ").
Тем не менее во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он, согласно сообщению агентства Kyodo, даже не упомянул эту тему. Вместо нее Эспер принялся громить Китай за то, что он "дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион, совершает военную агрессию, проводит в нарушение международных норм хищническую стратегию в мировой экономике".
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп недавно говорил о возможности выйти из американо-японского военного альянса потому якобы, что он не предусматривает вступления Японии в войну в том случае, если на Америку кто-то нападет. Эти откровения вызвали в Японии волну откликов и заставили комментаторов усомниться в надежности союза с США.
Абэ и Эспер решили рассеять все сомнения, заявив, что альянс выкован из железа и никогда не был столь же прочным, как сейчас. Но как же быть с операцией "Часовой"? Эспер заговорил о ней только на встрече с Такэси Ивая.
На брифинге для прессы Ивая объяснил, что Япония тщательно подумает о том, какую роль может сыграть в охране судов на Ближнем Востоке. Она примет во внимание как свои потребности в нефти, так и характер своих связей с Вашингтоном и Тегераном.
Японские обозреватели подчеркивают, что американский план энтузиазма у союзников не вызвал. Только Британия и Израиль объявили о желании присоединиться к коалиции, а Германия отказалась.
Но тут в неожиданном свете сформулировал свою позицию Пекин. Китай может предоставить эскорт китайским коммерческим судам в Заливе в соответствии с предложением США сформировать морскую коалицию для обеспечения безопасности линий поставок нефти. Об этом заявил посол КНР в Объединенных Арабских Эмиратах Ни Цзянь.
Как трактовать эти слова? Трамп написал в Twitter 24 июня, что Китай, Япония и другие страны должны охранять свои суда в регионе Залива. Как собщило агентство Reuters, неясно, передал ли Вашингтон официально просьбу Пекину. Китай вынужден очень осторожно действовать на Ближнем Востоке, так как он зависит от поставок энергии как из Ирана, так и из Саудовской Аравии.
В беседе с "НГ" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил: "США давно хотят вовлечь своих союзников в антииранскую коалицию. С Японией им это не очень удается. Токио уклоняется от прямого ответа. Япония ведь находится в особом положении. Она – член "большой семерки". С другой стороны, это азиатская страна. Япония всегда стремилась избегать военных столкновений с азиатскими странами".
Эксперт напомнил, что Япония не участвовала в войне в Ираке. США очень хотели ее привлечь. Но Япония просто откупилась, прибегла к "дипломатии чековой книжки": 8 млрд долл. выложила американцам на стол. А потом, когда война кончилась, послала в Залив корабли тралить мины. "Сейчас то же самое. Они не хотят вступать в конфронтацию с Ираном. Во-первых, Иран – азиатская страна, во-вторых, он остается важнейшим источником нефти для Японии", – сказал Кистанов.
Абэ, продолжил он, недавно во время поездки в Иран пытался сыграть роль моста между Тегераном и Вашингтоном, но ничего не получилось. Иранское руководство очень холодно отреагировало на предложение искать компромисс с США. Япония ищет "золотую середину", чтобы и своего союзника ублажить, и Иран не настроить против себя.
Касаясь политики Китая, Кистанов сказал: "Если Китай пошлет свои корабли, ничего удивительного в этом не будет. Китай наращивает свое военное присутствие в разных регионах, например в государстве Джибути построил военную базу. И в Заливе он может продемонстрировать свой флаг. Особенно в случае новых нападений на танкеры".

Источник - ng.ru
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