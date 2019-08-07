 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эр-Рияд решил отомстить Турции за скандал вокруг "дела Хашогги", - И.Субботин
20:49 07.08.2019

Свержение Эрдогана стало частью саудовской стратегии

Игорь Субботин
7.08.2019

Саудовская Аравия приступила к реализации стратегии по ослаблению турецкого руководства. Соответствующие данные содержатся в подготовленном специально для властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) секретном докладе, который попал в руки западных СМИ. В документе говорится, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман был в ярости из-за масштабов скандала вокруг убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, который начала раскручивать Турция. В связи с этим Эр-Рияд создал план по дестабилизации обстановки в Турецкой Республике.
О том, что саудовский правящий дом приступил к реализации антитурецкой стратегии, сообщил базирующийся в Британии портал Middle East Eye. В его руки попал доклад одного из эмиратовских аналитических центров, подготовленный специально для Абу-Даби. Его содержание носит конфиденциальный характер. В документе, который называется "Ежемесячный отчет по Саудовской Аравии", говорится о том, что весной этого года Эр-Рияд сформулировал целый комплекс мер по противодействию политике Турции как в отношении королевства, так и в отношении региона. Цель этих мер заключается в том, чтобы использовать "все возможные инструменты для оказания давления на правительство Реджепа Тайипа Эрдогана". В частности, Эр-Рияд планирует стимулировать "внутренние проблемы (в Турции. – "НГ") в надежде на то, что Эрдогана свергнет оппозиция". Такие ожидания вполне реальны, учитывая триумф оппонентов Анкары на муниципальных выборах.
Впрочем, в отчете не уточняется, будет ли Эр-Рияд сознательно финансировать и оказывать политическую поддержку противникам турецкого лидера. Но есть другие детали. Саудовское руководство, как говорят авторы доклада, хочет "взять под прицел турецкую экономику и оказать воздействие на саудовские инвестиции в Турцию". Среди мер экономического характера – ограничение потока саудовских туристов в республику путем создания новых направлений, снижение импорта турецких товаров и минимизация роли официальной Анкары в региональных вопросах, связанных с исламом. Признаком начала реализации антитурецкой стратегии авторы специального доклада считают недавний отказ Эр-Рияда пропустить на свою территорию грузовики с турецкими товарами. Без малого сотня машин простояла на границе королевства почти две недели. После долгой задержки Эр-Рияд разрешил им въехать на свою территорию. Понесла ли Турция убытки, неизвестно.
Импульсом для столь жестких антитурецких мер стало, как обращают внимание авторы ежегодного отчета, убийство Хашогги. Анкара приняла самое активное участие в раскрытии деталей преступления, которое было совершено руками саудовских убийц по личному распоряжению кронпринца. Аналитики уверены, что турецкая сторона так и не предоставила "конкретную и честную" информацию, чтобы помочь саудовскому расследованию преступления. Вместо этого Анкара, по мнению авторов доклада, занялась кампанией по дезинформации. Усилия турецкого руководства были направлены "на искажение имиджа королевства и уничтожение репутации наследного принца". Однако, по экспертным оценкам, Эр-Рияд пришел к выводу, что Эрдоган потерпел неудачу в своей попытке политизировать и интернационализировать дело. Саудовской Аравии удалось выйти сухой из воды, заключают в Эмиратах. Однако это вряд ли остановит принца Мухаммеда от ответных мер.
Саудовская антитурецкая политика имеет и внешнее измерение. Как считается, Эр-Рияд пытается противодействовать турецкой экспансии в северных районах Сирии. Так, саудовское руководство не только выделяет США средства на "стабилизацию Северо-Восточной Сирии", но и принимает самое активное дипломатическое участие в переговорах с местными арабскими племенами, не раз выражавшими недовольство засильем курдских представителей в местных органах власти. Северо-восточную провинцию Дейр-эз-Зор 13 июня посетил государственный министр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан. Он встретился с лидерами курдских военизированных формирований, племенными шейхами, а также с американскими представителями – замгоссекретаря Джоэлем Рейберном и специальным помощником США в международных коалиционных силах Уильямом Робаком. Ас-Сабхан во время визита призвал племенных шейхов оказать содействие освободившей эти территории многонациональной коалиции "Демократические силы Сирии" (ДСС), где доминируют курды. Считается, что саудовское присутствие в этих районах поможет сбалансировать турецкое влияние на север Сирии. Однако будет ли эффективной политика Эр-Рияда по дестабилизации внутренней ситуации в Турции, пока неясно.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565200140
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