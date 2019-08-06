В Казахстане разворовали главную консерваторию имени Курмангазы

21:00 07.08.2019

Факты хищения в консерватории им. Курмангазы подтвердились

Опубликовано: 07 Августа 2019 Автор: Ольга ХРАБРЫХ | Алматы



Факты хищения свыше 127 млн тенге в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы официально подтвердились судом. Бывший главный бухгалтер культурного учреждения Галия Жумагулова получила восемь лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, Галия Жумагулова перечисляла деньги с расчетного счета консерватории на карт-счета подставных лиц, не имеющих отношения к искусству. Все эти деньги она затем тратила на свое усмотрение. Так продолжалось с 2008 по 2017 год.

Досудебное расследование в отношении главного бухгалтера консерватории было окончено в марте этого года. Теперь же суд доказал, что Жумагулова похитила более 127 млн тенге. Ее признали виновной в присвоении и растрате вверенного имущества и приговорили к восьми годам заключения. Суд также лишил ее права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.