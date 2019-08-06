Алматинский пастор Максимов осужден на пять лет за "метод якоря в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности"

21:02 07.08.2019

Алматинский пастор осужден на пять лет за якорь

Опубликовано: 31 Июля 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Пять лет заключения за метод якоря в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности получил алматинский пастор.

В 1991 году Максим Максимов основал и зарегистрировал в Алматы религиозное объединение "Библейский Центр "Новая жизнь". Сам он пребывал там в должности главного пастора, своей супруге и сподвижнице Ларисе Максимовой оставил роль пастора женского служения, а Сергею Заикину – заместителя пастора.

Со временем на Максима Максимова стали писать заявления прихожане. Они жаловались, что в отношении них священнослужители применяли психологическое воздействие, "метод якоря в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности", как позже определил суд. В результате прихожане сами передавали свое имущество в пользу церкви.

В марте 2016 года в пастырских домах был проведен обыск. Там обнаружили конверты с деньгами с надписью "десятина", а также документы на землю и недвижимость прихожан. В ответ на YouTub появились ролики, в которых адепты "Новой жизни" утверждали, что писали заявления под давлением КНБ. Не отмалчивался и сам главный пастор, активно размещавший в Сети пространные проповеди и обращения.

Суд признал руководителей религиозного объединения виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном предпринимательстве и создании и участии в деятельности незаконных объединений. Самого Максимова приговорили к пяти годам лишения свободы, его супругу и Сергея Заикина – к четырем и всех троих – к конфискации имущества, добытого преступным путем.