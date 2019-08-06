КирГКНБ опровергает информацию о том, что спецназ сдался сторонникам Атамбаева

21:05 07.08.2019

Бишкек. 7 августа. КирТАГ - ГКНБ опровергает информацию о том, что спецназ сдался сторонникам Атамбаева в ходе спецоперации в Кой-Таше.



"ГКНБ сообщает, что информация о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева, не соответствует действительности. В настоящее время спецоперация продолжается", - говорится в сообщении ГКНБ.



Между тем, очевидцы событий утверждают, что часть бойцов спецназа при штурме дома Атамбаев захватили и заблокировали сторонники бывшего президента. Сам Атамбаев вышел к людям, обороняющим его резиденцию, коротко переговорил с ними и скрылся в другой части дома.