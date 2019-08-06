Сторонники Атамбаева применяют боевое оружие; огнестрельное ранение получил боец спецназа

21:06 07.08.2019

В ходе спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш огнестрельное ранение получил боец спецназа. Сообщает минздрав КР.



По информации минздрава, на 22.50 час., ранен 1 сотрудник силовых структур.



"Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет", - сообщил директор ЦЭМ г.Бишкек Искендер Шаяхметов, находящийся на месте событий в составе бригад скорой помощи.