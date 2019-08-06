В Кой-Таше уже 15 раненых с обеих сторон

21:07 07.08.2019

Число пострадавших в ходе спецоперации в Кой-Таше возросло до 15 человек



Число пострадавших в ходе спецоперации в Кой-Таше возросло до 15 человек. Сообщает пресс-центр минздрава КР.



"По состоянию на 23.25 час., всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами. 3 пострадавших - в Чуйской областной объединенной больнице; 3 пострадавших - в Национальном госпитале; 9 пострадавших в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии", - сообщает минздрав оперативную обстановку на данный час.



Как уже сообщалось, в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области продолжается спецоперация по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.