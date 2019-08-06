 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сиськи наголо! В Казахстане стремительно растет популярность маммопластики
21:28 07.08.2019

Опубликовано: 07 Августа 2019 Автор: Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы

Казахстанки смело прибегают к услугам пластических хирургов. В области эстетической медицины больше всего операций у нас проводят по изменению формы век и увеличению грудных желез. Причем в клиниках Нур-Султана и Алматы врачи ежедневно оказывают помощь дамам, грезящим пышным бюстом.
Пока ярые феминистки многословно и на полном серьезе рассуждают о том, что мужчина обязан любить женщину во всеоружии ее естественной красоты, казахстанки штурмуют клиники пластической хирургии. Спрос на услуги хирургов, работающих в сфере эстетической медицины, стремительно растет с каждым годом. Что заставляет наших женщин решиться на операции и почему они мечтают о большом размере груди?

Хирург Муратжан Сактаганов
– Пусть мои дорогие и уважаемые землячки на меня не обижаются, но я все же назову основную причину, по которой они обращаются за помощью к хирургам. У нас в стране наблюдается острый дефицит мужчин, и за внимание со стороны представителей сильного пола дамам приходится конкурировать друг с другом. Может, мои слова кого-то заденут, однако многим мужчинам нравится упругая грудь, по размеру весьма далекая от нулевого, – говорит онколог-маммолог высшей категории, хирург Муратжан Сактаганов. – И если в Европе женщины вставляют имплантаты исключительно для себя любимой, то казахстанки таким образом хотят завоевать симпатии мужчин. Находясь на стажировке в Германии, я столкнулся с весьма показательным случаем. На прием к врачу пришла 80-летняя пенсионерка. Пожилая немка хотела заменить имплантаты, чтобы одежда сидела на ней безупречно. У нас же за любой пластической операцией маячит тень мужчины: супруга, любовника, потенциального мужа… Это не хорошо и не плохо, просто ментальность такая в стране. К слову, в последнее время клиентки в возрасте 35–45 лет уже для врачей не редкость, записываются к хирургам и леди постарше. А недавно наоборот, оперировали совсем юную девушку. Она ужасно комплексовала из-за маленькой груди, переживала, плакала, чувствовала себя неполноценной. Если бы вы видели, как она радовалась после операции. Девчонка прямо расцвела: в глазах зажегся радостный огонек, плечи расправились, поступь стала королевской. Мы с пониманием и уважением относимся к пожеланиям пациенток, ведь иногда маленькая грудь – большая трагедия для женщины.
– Значит, клиенткам вы никогда не отказываете?
– Сначала врачи проводят с женщинами беседу, узнают, почему те захотели сделать операцию, дают им советы, говорят о том, что грудь может увеличиться во время беременности и в процессе кормления ребенка. Как онколог-маммолог, я активно выступаю за грудное вскармливание, значительно снижающее риск возникновения рака молочных желез.
– Повальная мода на силикон не приведет к тому, что родительницы откажутся кормить детей грудью?
– Вокруг маммопластики витает немало абсолютно неправдоподобных слухов. То у кого-то имплантаты в самолете взорвались, то во время секса лопнули. Невозможность кормить младенца "искусственной" грудью – очередной миф. Пластика нисколько не мешает естественным процессам, так что без молока матери малыш точно не останется.
– Какой совет вы дадите женщинам, планирующим изменить форму груди?
– Общих рекомендаций в столь щепетильной теме не существует, необходимо индивидуально рассматривать каждый случай. Может быть, пациентке лишь кажется, что у нее маленькая грудь. Или женщина пришла на операцию из-за разных размеров молочных желез (такое тоже встречается). Также нельзя оставить без внимания состояние здоровья женщины. За помощью к нам обращаются по разным причинам, и наш долг – помочь людям и ни в коем случае не навредить им. Пользуясь удобным моментом, со страниц республиканской газеты "Экспресс К" призываю наших женщин и девушек обязательно проходить бесплатный скрининг молочных желез на выявление онкологии. В прошлом году в результате обследований в республике врачи диагностировали 1 600 случаев рака. Чем раньше обнаружат заболевание, тем выше шанс выздоровления. Нет ничего важнее и дороже здоровья, а форму и размер груди всегда можно подкорректировать!

Источник - express-k.kz
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