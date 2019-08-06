В Бишкеке пока все спокойно. Погонят ли аркалыки ошмяков?

21:36 07.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Задержание Атамбаева. В Бишкеке все спокойно, заверяет мэрия столицы



Мэрия Бишкека заверяет, что в городе все спокойно.

В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили, что только закончилось совещание по общественно-политической обстановке в столице под руководством мэра Азиза Суракматова.

"Акимы районов совместно с правоохранительными органами находятся на своих рабочих местах, следят за ситуацией на своей территории", - отметили в мэрии.

Муниципалитет просит бишкекчан сохранять спокойствие и при малейшем подозрении на провокации обращаться на WhatsApp-канал ГУВД столицы: 0708102000.