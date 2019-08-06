КырБардак. Солтон-Сары: слабая власть, молчащий президент..., - К.Тен

21:49 07.08.2019 Карина Тен,

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 6 августа провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары, где накануне произошел конфликт между местными жителями и рабочими китайской золотодобывающей компании Zhong Ji Mining. Глава правительства уверил, что взял ситуацию под личный контроль, поручил разобраться во всех обстоятельствах инцидента, а также призвал население к "конструктивному диалогу" в решении спорных вопросов с компаниями, инвестирующими в разработку месторождений в КР. Между тем, конфликт в Солтон-Сары в очередной раз обозначил серьезные проблемы в работе самого руководства страны.



Действующая власть и ей сочувствующие вновь не отказали себе в удовольствии использовать сложную ситуацию в политическом ключе, акцентируя внимание на времени выдачи лицензий. Шумиха, поднявшаяся вокруг того, кто, когда и какие именно разрешительные документы выдавал компании Zhong Ji Mining, ожидаемо привела к одному единственному выводу - "лицензии выдали при Атамбаеве".



Выстрел, как говорится, сразу в двух зайцев: с одной стороны можно пнуть предыдущую власть, в том духе, что подписали на разработку "неправильного" инвестора на невыгодных для страны условиях, с другой – ответственность за деятельность компании свалить с себя опять же на предыдущую власть, мол, кто выдавал лицензии, тот пусть и отвечает.



Метод у действующего рукаппарата уже прямо-таки излюбленный (вешай всех собак на предшественников), но, мягко говоря, неубедительный. Так что перейдем сразу к вопросу, а что конкретно это правительство, которое под руководством Абылгазиева, сделало в связи с Солтон-Сары?



Видео с погибшим скотом в одной из кошар на джайлоо Солтон-Сары появилось в соцсетях еще в середине июля. Именно тогда местное население обвинило в падеже скота золотодобывающую компанию, разрабатывающую месторождение в регионе. Начальник управления Нарынского межрегионального управления Госэкотехинспекции Улан Жанбаев сообщил, что в тушах баранов найдены следы мышьяка и нитратов. В правительстве пообещали разобраться в данном вопросе.



По результатам проведенной проверки дал пресс-конференцию уже представитель Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков, который заявил, что из 22 туш погибших животных следы отравления обнаружены только в двух. Образцы воды и почвы с джайлоо Солтон-Сары также были отправлены на проверку, но никаких вредных веществ, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота, по сообщению Исакова, не было обнаружено.



Тем не менее, золотодобывающую компанию обязали выплатить компенсацию за падеж скота, а заодно и изменить периодичность взрывных работ, на которые также жаловались местные жители. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов вдобавок попросил руководство предприятия заняться вопросом формирования позитивного имиджа компании.



Надо ли говорить, что для местного населения ничего существенно не изменилось. Все эти заделы на будущее конфликта в настоящем не решили. Однозначного ответа на вопрос, есть ли вина компании в отравлении животных, никто так и не дал. А присуждение выплаты компенсации косвенно свидетельствует о том, что компанию все же сочли виноватой. Проблема жалоб на взрывные работы тоже нарисовалась не за один день, так что эскалацию конфликта спустя пять дней и выход на митинг трехсот человек из числа местных жителей вполне можно понять.



Правительство же в очередной раз развело руками и начало увещевать, что нельзя так обращаться с инвесторами, а то они попросту сбегут из страны. Абылгазиев на совещании 6 августа заявил: "Любой инвестор, который начинает свою работу, ориентируется на преемственность в работе правительства, на стабильное сотрудничество. Это важно. Государство же всегда должно обеспечивать защиту интересов как местного населения, так и инвестора. Вместо подобных конфликтных ситуаций, которые только усложняют диалог, местным органам власти, гражданским группам нужно следить за качественным выполнением этих обязательств, ведь в числе многих вопросов компания также обязалась выплатить компенсации за павший скот, оказать помощь в строительстве дорог, мостов, усилить природоохранные меры. Нельзя, чтобы подобный инцидент усугубил ситуацию и не позволил выполнить всю эту работу. Все должно решаться путем конструктивного диалога".



И это притом, что конфликты местного населения с предприятиями разработчиками месторождений происходят регулярно и уже который год. Солтон-Сары - далеко не первый и не единичный случай. Но правительство до сих пор не предусмотрело никаких реальных мер работы с местным населением, равно как и не контролирует работу добывающих компаний. До тех пор, пока обстановка не накалится до предела, обе стороны, и компания и местные жители, неизменно предоставлены самим себе.



Даже нынешнее вмешательство исполнительной власти уже в момент эскалации конфликта эффективным не назовешь. Результаты проверки мало что объяснили, с людьми на местах никакой разъяснительной работы не провели, деятельность Zhong Ji Mining прозрачней для общественности не стала. Вместо всего этого взялись только перетряхивать выданные компании лицензии и спекулировать тем, что их выдача – дело рук предыдущей власти. Бессмысленный и абсолютно бесполезный цирк. Хотя спросить за случившееся сейчас и за ситуацию в горнодобывающей отрасли в целом правительству Абылгазиева надо, в первую очередь, с себя. За год с лишним этим кабмином для решения проблемы не сделано ничего.



Ну, а следующий вопрос закономерно адресуется уже президенту: зачем стране такой слабый и инертный кабмин во главе с неспособным к руководству Абылгазиевым? Почему именно за это правительство Сооронбай Жээнбеков настоятельно "просит" в стенах ЖК накануне слушания годового отчета о работе, рекомендуя парламентариям, чтобы те отчет приняли и "не судили слишком строго". И сколько еще нужно доказательств несостоятельности нынешней исполнительной власти, чтобы глава страны признал, что ни сам его протеже Абылгазиев, ни сформированное им правительство работать вообще не способны?



Карина Тен



КОММЕНТАРИЙ ПАРУСА



Почему молчит президент? В стране ЧП. По идее он сейчас должен прервать свой отпуск и выступить с заявлением. Более того. После жесткого по риторике заявления посольства Китая нужны адекватные меры. Но пока, насколько известно, по факту избиения китайцев даже уголовного дела не было возбуждено. ГКНБ только сильно озаботилось тем, что в соцсетях и СМИ распространяется видео погромов, избиения и потребовала прекратить его смотреть, пригрозило мерами воздействия. А кроме попытки заткнуть рот СМИ - ничего! Местная администрация ходит кругами, уговаривает бузотеров...



А ведь именно спецслужбы должны были ПРЕДОТВРАТИТЬ нападение на китайцев! Трудно поверить, что у них не было сведений о готовящейся акции. Это же дело не одного дня! Организаторы собирали людей, нагнали не менее 70 автомобилей. Почему ГКНБ молча наблюдал за приготовлениями?



И теперь главный вопрос. Сейчас Сооронбай Жээнбеков молчит. Отдыхает, словно его нет, словно не касается его ничего. Но близится саммит ШОС. Насколько известно, после весенних антикитайских митингов президент Жээнбеков лично обещал и председателю Китая, что такого больше не повторится. Более того, то же самое он пообещал и Путину, который тоже попросил его об урегулировании китайского вопроса - российского президента об этом просил Си Цзиньпин. Получается, что Наш Соке обманул доверие Си и подставил Путина?



Господа! Все очень плохо! Еще немного - и Кыргызстан станет не уважаемым на международной арене... За державу обидно! Словно мы дикари какие-то! Пираты сомалийские! О каких инвесторах вообще мы ведем речь? Даже очень сдержанные китайцы - и те не выдержали! Какой позор!...



6 авг. 19 Источник - paruskg.info

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