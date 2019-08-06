Жээнбеков вырубил атамбаевский телеканал "Апрель"

22:10 07.08.2019

Телеканал "Апрель" заблокировали

Автор - Админ Вчера, 22:58

Телеканал "Апрель" везде отключили. Об этом сообщается на официальной странице СМИ в соцсети Facebook.

Уточняется, что сначала телеканал убрали из сетки вещания кабельного телевидения "Акнет". А затем и на других каналах. Сейчас смотреть прямую трансляцию событий, которые происходят в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, можно на странице канала в Facebook и на YouTube.



Напомним, что учредителем телеканала "Апрель" является Алмазбек Атамбаев.



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