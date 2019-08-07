Бойскаутов Америки сразила "эпидемия педофилии"

01:45 08.08.2019

В иске против Бойскаутов Америки говорится об "эпидемия педофилов" в организации

Как известно, среди лидеров бойскаутов и ранее не раз разоблачали педофилов



Группа адвокатов Abused in Scouting утверждает, что иск представляет интересы 800 (!) жертв сексуального насилия со стороны работников скаутского движения, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".



Адвокаты заявили, что им удалось идентифицировать 350 растлителей, ранее неизвестных полиции.

"Просмотрев все эти документы, вы не можете прийти к иному выводу, кроме того, что это огромная проблема, которая долгое время скрывалась", - сказал представитель Abused in Scouting Тим Коснофф.

Как известно, среди лидеров бойскаутов и ранее не раз разоблачали педофилов, однако, стоит отметить, что это дело исключительного масштаба.