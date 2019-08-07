Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем

06:22 08.08.2019

08 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Начальнику Чуйского ГУВД провели трепанацию черепа



Начальнику Чуйского ГУВД Самату Курманкулову провели трепанацию черепа. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.



По его данным, состояние после операции оценивается врачами как крайне тяжелое, он находится в отделении реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Напомним, что Самату Курманкулову проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.