|Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
06:22 08.08.2019
08 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Начальнику Чуйского ГУВД провели трепанацию черепа
Начальнику Чуйского ГУВД Самату Курманкулову провели трепанацию черепа. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По его данным, состояние после операции оценивается врачами как крайне тяжелое, он находится в отделении реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.
Напомним, что Самату Курманкулову проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.