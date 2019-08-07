 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:26 08.08.2019

В ходе первой попытки задержания бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области убит офицер спецназа, тяжело ранен глава ГУВД Чуйской области, 45 пострадавших за ночь доставлены в больницы.

Задержать Атамбаева так и не удалось. Силовые структуры были вынуждены около четырех часов утра прекратить штурм резиденции Атамбаева "во избежание дальнейшего столкновения с гражданами". По некоторым данным, в резиденции остаются шесть сотрудников спецназа, захваченных в заложники.

Минздрав КР сообщает, что по состоянию на три часа ночи из Кой-Таша в больницы Бишкака и Чуйскую облбольницы доставлены 45 пострадавших. Среди пострадавших – начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, состояние которого расценивается врачами как крайне тяжелое.

"У начальника ГУВД Чуйской области не огнестрельное ранение, а закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени. Был взят на операцию (трепанация черепа). Состояние после операции оценивается врачами как крайне тяжелое, остается в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии", - сообщает минздрав.

Начальнику ГУВД проломили голову камнем во время столкновений в Кой-Таше. Среди раненых с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга – 22 человека; ранение резиновыми пулями – 13; различные раны частей тела – 2; огнестрельное ранение – 4. Ранее от огнестрельного ранения скончался офицер спецназа.

Как уже сообщалось, 7 августа вечером в селе Кой-Таш началась спецоперация по задержанию Атамбаева. Его сторонники оказали вооруженное сопротивление, организовав оборону резиденции бывшего президента.

Как подчеркивает ГКНБ, во время спецоперации сотрудники силовых структур использовали только резиновые пули. Сторонники Атамбаев использовали боевое оружие.
Президент КР Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся в Бишкек. Сегодня утром глава государства проведет заседание совета обороны КР.

Напомним, Жогорку Кенеш 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Основанием послужило заключение депутатской комиссии, которая предъявила Атамбаеву шесть пунктов обвинения, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. В частности, Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, участие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция в деле Бишкекской ТЭЦ и другие.

Сам Атамбаев ни одно из предъявляемых ему претензий не признал и заявил, что намерен защищаться при попытке его задержания. "У меня есть именное оружие", - заявлял Атамбаев. Отметим также, что Атамбаев трижды проигнорировал вызовы на допросы.

Источник - kyrtag.kg
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