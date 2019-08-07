Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"

06:30 08.08.2019 Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики



Эльнар Байназаров

Татьяна Байкова

Дмитрий Лару

Наталия Портякова



7 авг. 19



Москва надеется, что конфликт в Киргизии, возникший в связи с задержанием экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, удастся урегулировать в легальном поле и кризис не перерастет в масштабные акции протеста. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. 7 августа спецназ республики попытался штурмом взять резиденцию бывшего главы государства, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. В результате спецоперации пострадали свыше 10 человек, сторонники Атамбаева открыли ответный огонь по силовикам, потасовка переросла в ожесточенные стычки с правоохранителями. Между тем опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что противостояние вряд ли перекинется на другие города Киргизии и точно не приведет к изменениям в сложившейся системе власти. Между тем это уже третий экс-президент республики, против которого заведено уголовное дело.



Штурм и натиск



Вечером в среду киргизский спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Его обвиняют в том, что, будучи главой республики, он незаконно освободил криминального авторитета Азиза Батукаева, а также был замешан в коррупционных схемах при строительстве ТЭЦ в Бишкеке. В связи с этим в конце июня парламент лишил его статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности.

Сторонники Атамбаева сообщили, что по итогам операции экс-глава государства задержан, его увезли в неизвестном направлении. МВД республики не подтвердило эту информацию. Позднее стало известно, что арестовать экс-президента силовикам не удалось, его сторонники смогли отбить попытку штурма.



Операция началась в девятом часу вечера по бишкекскому времени, спецназ перекрыл прилегающую к резиденции трассу на 1–2 км. Непосредственно во дворе политика, где собралось более 400 его сторонников, началась ожесточенная перестрелка. Киргизские СМИ сообщали о десяти раненых в ходе штурма, среди пострадавших корреспондент информагентства "24kg" Аида Джумашева.



При этом в Госкомитете нацбезопасности республики (именно он проводил спецоперацию) позднее уточнили, что бойцы стреляли исключительно резиновыми пулями, боевое оружие не применялось. В Госкомитете "Известиям" не смогли предоставить оперативный комментарий.



На момент написания текста у резиденции экс-президента продолжалась стрельба. По данным "Спутник. Кыргызстан", к селу Кой-Таш прибывает все больше людей, сторонники Атамбаева врываются на территорию дома, где укрылся спецназ.



В республике усилили меры безопасности, все силовые ведомства Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы. В стране отключили телеканалы, близкие к Атамбаеву, в частности канал "Апрель", первым выдавший онлайн-трансляцию из дома политика.

Весь вечер с момента начала операции не было понятно, задержан ли экс-президент: в его штабе сообщили СМИ, что политика арестовали и вывезли на вертолете, депутат парламента страны Ирина Карамушкина заявила, что бывший глава государства по-прежнему находится в доме и держит оборону. "Известиям" не удалось связаться с политиком. Сын Атамбаева позднее рассказал, что его отец находится в безопасности, не уточнив его местонахождение.



В пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс- президентом этой страны, и следит за ситуацией.



В Москве надеются, что события в Киргизии не приведут к дестабилизации страны, отметил в беседе с "Известиями" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

- Нынешний конфликт чреват тем, что экс-президент среднеазиатской страны может поднять своих сторонников, которые его начнут защищать. Хочется верить, что этого сценария удастся избежать, люди не начнут выходить на улицу и не польется кровь, - заявил парламентарий.

Обойдутся без фанатизма



Ситуация с задержанием экс-президента вряд ли породит масштабные волны протеста в республике и уж тем более не приведет к смене власти, поскольку Атамбаев не располагает большим количеством сторонников, пояснил "Известиям" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. По его словам, большинство соцопросов, которые в Киргизии проводились в течение полугода, показывают: Атамбаев просто один из многих политиков.



- Люди не воспринимают его в качестве некоего Прометея. Он, конечно, старается, много чего делает, чтобы раскачать общественное мнение. Но к нему относятся как к человеку, который, по сути, выстроил всю ту систему, в которой и живет сейчас страна. И именно эта система его и пожирает. Очень сложно назвать его жертвой кровавого режима, - подчеркнул эксперт.



Он также отметил, что влияет на ситуацию и позиция главных мировых игроков для Бишкека - России, США и Китая. Но никому из этой тройки невыгодно раскачивание ситуации. Москве и Пекину особенно - никому не нужен очередной очаг напряженности у своих границ.

Политолог добавил, что знает экс-президента как человека, который ориентирован на борьбу с системой, причем неважно с какой.



- Киргизия - это самая интересная страна Центральной Азии, потому что она отличается крайне серьезной политической и социальной динамикой. У нее нет крупных сырьевых ресурсов, но политические процессы текут очень быстро. И в отличие от соседних государств здесь иногда транзит власти происходил в самых радикальных формах, - отметил Андрей Грозин. - При этом события среды, как мне кажется, не несут потенциала для смены власти. Но это слишком динамичное государство, где, как говорится, сегодня нельзя представить, что произойдет завтра.

Бывший премьер Киргизии Феликс Кулов, хорошо знакомый с Атамбаевым лично, заметил "Известиям", что был шанс разрядить этот кризис по-другому.



Минздрав Киргизии назвал число раненых при штурме дома Атамбаева



- Можно было обратиться в судебные инстанции, чтобы решить этот конфликт в правовом поле. Я честно не ожидал, что будет силовой захват. Можно было без излишних эксцессов и напряжения решить, - сказал он.

Удивил бывшего политика и тот факт, что Атамбаев якобы отстреливался сам, невзирая на брошенное ранее в сердцах предупреждение, что он так и поступит в случае ареста.



- Чтобы он сам отстреливался, я не верю. Он очень эмоциональный человек, но все-таки ему не чуждо благоразумие, - признался политик.



Уже третий такой



Примечательно, что штурма опасались еще с середины прошлого месяца. 19 июля советник Атамбаева на общественных началах Кундуз Жолдубаева заявила, что милиция планирует силовой захват экс-президента. На своей странице в Facebook она написала, что его хотят осуществить 20 июля во второй половине дня силой 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В МВД республики ее подозрения опровергли, тем не менее эти заявления успели взволновать общественность. Вокруг дома бывшего лидера собрались его сторонники, чтобы не допустить задержания политика.



Уголовное преследование бывших глав государства - не редкость в Киргизии. Аналогично неприкосновенности были лишены предыдущие президенты республики, свергнутые в результате "тюльпановой революции" 2005 года Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Оба покинули страну. Статус экс-президента на сегодняшний день сохраняет лишь Роза Отунбаева, руководившая страной с 2010 по 2011 год.



Алмазбек Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017 год, он стал первым президентом республики, добровольно покинувшим должность после первого срока. Источник - iz.ru

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