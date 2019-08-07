 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:39 08.08.2019

Вооруженные сторонники экс-президента Киргизии нейтрализовали спецназ, но в Кой-Таш идут новые подразделения

Спецназ со стрельбой штурмовал дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш: на кадрах с места были запечатлены раненые. Сейчас противостояние спецназа и сторонников Атамбаева продолжается уже в темноте. Сам Атамбаев находился внутри здания - когда его вооруженные сторонники нейтрализовали спецназовцев, он показался снаружи. Мы собрали кадры с места конфликта.

фото: кадр из видео

Совсем недавно Алмазбек Атамбаев прилетал к президенту России Владимиру Путину - искать защиты от своего бывшего друга, которому он добровольно сдал власть, нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом читайте в материале "Драма экс-президента Киргизии Атамбаева неприятно удивила Путина"

После ссоры с Жээнбековым киргизский парламент снял с Атамбаева неприкосновенность, над ним нависла угроза осуждения на 20 лет по уголовным статьям. Из Москвы Атамбаев вернулся ни с чем - Владимир Путин дал ему понять, что ради политической стабильности в Киргизии народ должен сплотиться вокруг действующего президента.
Член комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин после сегодняшнего штурма рассказал нам, что экс-президента Киргизии "душили амбиции" - дошло до того, что он ходил к дому Жээнбекова, находящемуся в том же селе, и кидал камни в его окна.
В инстаграме Атамбаева последний пост выглядит весьма мирно - "Вручил подарок мальчику по имени Аян, который перепел мою песню". Судя по кадрам, экс-президент Киргизии провел эту неделю в Кой-Таше.
А сегодня в его резиденцию прибыл спецназ и начал штурмовать здание. Сторонники Атамбаева вступили в противостояние с силовиками - причем вооружились они не только камнями и палками, но и автоматами.

Местные журналисты сообщили о 12 пострадавших. На видео запечатлены раненые.

Спецназу с ходу взять резиденцию штурмом не удалось. Перестрелка продолжилась. Очевидцы сняли, как через забор здания сбегают люди. Тем временем сторонники экс-президента принялись строить на дорогах баррикады из деревьев.

Внутри резиденции, судя по сообщениям с места, шла борьба силовиков и "атамбаевцев", которая закончилась временной победой последних.В усадьбе начался пожар, но его потушили. Изнутри вынесли раненого спецназовца - он получил пулю в бронежилет.

Затем к собравшимся вышел соратник Атамбаева Фарид Ниязов, сказавший, что экс-президент находится здесь, в селе (сам Атамбаев при этом был замечен выходящим наружу из резиденции). По словам Ниязова, власти "действуют вне правового поля".
Тем временем пришли известия о том, что в Кой-Таш движутся новые силы спецназа, и с журналистами, работающими на месте событий, прервалась связь.

видео тут -
https://www.mk.ru/politics/2019/08/07/shturm-rezidencii-atambaeva-pereros-v-grazhdanskuyu-voynu-vse-video.html

Источник - mk.ru
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