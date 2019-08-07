"Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма

06:41 08.08.2019

Атамбаев обратился к народу после попытки захвата его дома

"Все-таки я предлагаю еще раз властям одуматься"



Экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сделал первое заявление после попытки спецслужб взять штурмом его дом. В частности, он призвал действующие власти прекратить насилие и вернуться в правовое поле. "Я благодарен простым кыргызстанцам, которые, услышав выстрелы возле моего дома, смогли собраться в течение часа и отстоять, не дать захватить меня живым или мертвым. Я безмерно благодарен им", - заявил он.



"Уважаемые граждане, надеюсь, мое послание дойдет до вас. Сегодня была попытка захватить меня. К сожалению, пострадали невинные мирные люди, поскольку на штурм послали спецназ "Альфа". Мы - не террористы: ни я, ни мирные люди вокруг дома", - отметил он.



По словам Атамбаева, пострадавшие есть и среди спецназа, поскольку люди "не угощали их конфетками". Власти, продолжил он, не хотят его услышать и вернуться в правовое поле. "Я несколько раз предлагал дать письменные показания: и через прессу, и конфиденциально. Я готов ответить на любой вопрос, потому что с моей стороны никакой коррупции не было", - добавил экс-президент.



Он напомнил, что предлагал созвать Конституционную палату, которая бы разрешила его спор с прокуратурой, но власти стали расстреливать собственный народ. "Действующему руководству следует помнить, что наш народ – это не колхозные бараны. Кыргызстанцы - для них честь дороже жизни. Предлагаю властям одуматься и перестать стрелять в собственных граждан", - заключил он.

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Александр Шляпников