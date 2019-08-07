SOS! Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона

07:02 08.08.2019

В сериале роль Моники Левински сыграет актриса Бини Фельдштейн



Левински станет продюсером 3-го сезона "Американской истории преступлений" (American Crime Story) о событиях сексуального скандала с ее участием, который едва ли не окончился для президента Билла Клинтона импичментом, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".

По ее словам, ее убедило принять участие в проекте намерение режиссера Райана Мерфи "дать слово тем, кого раньше отодвигали в сторону и кому затыкали рот".

Она отметила, что обрела право говорить за саму себя только несколько лет назад.

Режиссер сериала Мерфи откладывал съемку этого сезона с 2017 года, т.к. не хотел делать это без Левински.

В сериале роль Моники Левински сыграет актриса Бини Фельдштейн.



7 августа 2019