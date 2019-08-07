В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел

07:59 08.08.2019 В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел, связанных с бывшим президентом



Бишкек. 8 августа. КирТАГ - Генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел, связанных с бывшим президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. В связи с последними событиями в селе Кой-Таш Аламудунского района, генеральная прокуратура республики представляет подробный отчет по всем уголовным делам, по которым проходит Атамбаев.



Сообщение генпрокуратуры приводится полностью.



"1. По факту освобождения вора в законе А.Батукаева, в заключении временной специальной комиссии указано, что по поручению Атамбаева А.Ш. было организовано незаконное освобождение последнего.



Следственной службой МВД КР осуществляется досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.319 УК Кыргызской Республики (коррупция).



3 августа 2006 года приговором Аламудунского районного суда Чуйской области за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений Азиз Батукаев был осужден к лишению свободы на срок 16 лет 8 месяцев.



Однако, А.Атамбаев, несмотря на то, что А.Батукаев является лидером организованной преступной группы, имеющего статус "вора в законе", т.е. лицом, представляющим повышенную общественную опасность для государства и общества, поручил председателю ГКНБ КР Ш.Атаханову (позже назначен вице-премьер министром), разработать план по его незаконному освобождению из мест лишения свободы под любым предлогом.



В целях исполнения преступного плана, Ш.Атаханов предварительно организовал неформальные встречи с руководителями вышеуказанных государственных органов, где озвучил требования о том, что необходимо предпринять все необходимые меры по освобождению А.Батукаева из мест лишения свободы и последующего его убытия за пределы Кыргызской Республики под предлогом тяжелой болезни и что все эти действия согласованы лично с А.Атамбаевым.



В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков особо тяжкого преступления, а именно по факту создания противоправной устойчивой связи с должностными лицами, обладающими властными полномочиями в целях незаконного освобождения А.Батукаева.



2. Касательно земельного участка, на котором расположен дом Атамбаева А.Ш. в с.Кой-Таш, полученного им без соблюдения установленных законодательством Кыргызской Республики сроков и условий.



При содействии отдельных служащих-должностных лиц ОАО ТНК "Дастан" и должностных лиц государственных органов, Атамбаев А.Ш. незаконно завладел и пользуется земельным участком в селе Кой-Таш Аламудунского района".



В настоящее время, по данному факту осуществляется досудебное производство по уголовным делам, зарегистрированных по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.1 УК КР (коррупция).



В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, указывающие на наличие в вышеуказанных обстоятельствах признаков особо тяжкого преступления, а именно по факту создания противоправной устойчивой связи с должностными лицами, обладающими властными полномочиями в целях завладения земельным участком мерою 2,7 га с объектами незавершенного строительством профилактория ОАО "ТНК Дастан" и земельным участком мерою 0,55 га из лестного фонда Фрунзенского лесного хозяйства, для дальнейшего строительства жилого дома на территории села Кой-Таш Аламудунского района.



3. При изучении Единых налоговых деклараций А.Атамбаева за 2010-2018 годы установлено, что в декларации А.Атамбаева за 2017 год отражен доход от С.Пархати в размере 54 000 000 сомов, т.е. в 2017 году С.Пархати приобрел у А.Атамбаева ОсОО НПФ "Форум".



Одновременно с этим, С.Пархати является учредителем ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь" с 16 января 2016 года.

С 8 декабря 2015 года Токтосуном Тюменбаевым оплачены денежные средства в размере 247 сомов на расчетный счет Министерства Юстиции Кыргызской Республики за перерегистрацию ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь", 1588 000 сом в качестве бонуса по лицензии на право разработки сурьмы в Чаткальском районе Жалал-Абадской области, выданной ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь", то есть данный факт доказывает то, что С.Пархати и Т.Тюменбаев аффилированные лица.

Сам же Т.Тюменбаев является руководителем ОсОО "Терексай Жаштары", владеющей лицензией на право разработки сурьмы на месторождении "Кассан" Чаткальского района Жалал-Абадской области.



Учредителями ОсОО "Терек-Сай Жаштары" являются ОсОО "Синьцзянская международная торговая компания "Бизниснур", ОсОО "АКА Петролеум и Эльмуратова Чолпон Абдиназаровна.



Со стороны ОсОО "Терек-Сай Жаштары" с 2014-2018 года произведено налоговых и иных выплат на сумму около 276 000 000 сомов.



"АКА петролеум" и Курбанов Касым учредили ОсОО "АКА Инвест" (ранее АКА минералз энд майнинг") в 2018 году изъявили желание в приобретении 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" и являлись одной из сторон по соглашению "Умный город".

Имеются основания полагать, что ОсОО "АКА инвест", ОсОО "Терек-Сай жаштары" и ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь" являются аффилированными компаниями А.Атамбаева. В декларации А.Атамбаева за 2017 год отражен доход от С.Пархати в размере 54 000 000 сомов, т.е. в 2017 году С.Пархати приобрел у А.Атамбаева ОсОО НПФ "Форум".



В настоящее время, по данному факту осуществляется досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.319 УК КР (коррупция).

В целях легализации незаконных доходов на основании ряда фиктивных (мнимых) сделок, А.Атамбаев якобы реализовал ряд активов, фактически оставаясь их владельцем.



Основываясь на собранных материалах дела, можно сделать вывод о том, что имущество компании, зарегистрированные на С.Пархати, фактически принадлежат А.Атамбаеву и С.Пархати является лишь лицом, на которого оформлено имущество.

В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, указывающие на наличие в вышеуказанных обстоятельствах признаков особо тяжкого преступления, а именно по факту создания противоправной устойчивой связи с должностными лицами, обладающими властными полномочиями, в целях совершения мнимых сделок с имуществом, незаконного обогащения и использования своих властных полномочий в целях получения материальных благ.



4.Также, в заключении временной специальной комиссии, указано, что генеральной прокуратурой Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК Кыргызской республики по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" в отношении должностных лиц министерства энергетики и промышленности, министерства финансов, министерства юстиции, ОАО "Электрические станции" и других лиц, которыми были совершены умышленные действия, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.



Причастность к данному преступлению Атамбаева А.Ш. к проекту "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" подтверждается политическим заявлением самого Атамбаева А.Ш. о том, что "все стратегические решения по реконструкции ТЭЦ г.Бишкек за счет связанного кредита КНР, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной принимались лично им, как главой государства, и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих государственных органов. Ключевая роль президента страны в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности государственных органов и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике. В результате государственным интересам страны причинен ущерб в особо крупном размере".



12 июня 2019 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики в отношении А.Атамбаева в отдельное производство выделены материалы и зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 УК Кыргызской Республики (коррупция).

Согласно заключению, комплексной комиссионной судебно-строительной и технической экспертизы государству причинен ущерб в сумме 5 439 527 482 сом (111 252 797 долларов США).



В материалах уголовного дела имеются достаточные данные, указывающие на наличие в вышеуказанных обстоятельствах признаков особо тяжкого преступления, а именно по факту создания противоправной устойчивой связи с должностными лицами, обладающими властными полномочиями при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, повлекшее причинение особо крупного ущерба государству.



5. По факту причастности А.Атамбаева к незаконным поставкам угля на ТЭЦ г.Бишкек и аффилированности с "Рассвет Компани" и "Прогресс Компани".



По данному факту осуществляется досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.319 УК КР (коррупция)



В 2014 году президент КР А.Атамбаев в силу занимаемой должности, обладая властными полномочиями, создав противоправную устойчивую связь с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, руководством и бенефициарами ОсОО "Прогресс компани" и связанными с ней компаниями, в целях незаконного предоставления им благ и преимуществ, вмешиваясь в деятельность Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики и ОАО "Электрические станции", оказывая давление на их руководителей, лоббировал интересы вышеуказанной компании – ОсОО "Прогресс компани" в определении ее поставщиком угля на стратегический объект - ТЭЦ города Бишкек, в результате чего создана угроза интересам государства.

В материалах досудебного производства имеются достаточные данные, указывающие на наличие в вышеуказанных обстоятельствах признаков особо тяжкого преступления, а именно по факту создания противоправной устойчивой связи с должностными лицами, обладающими властными полномочиями в целях получения материальных и иных благ.



21 июня 2019 года в адрес генеральной прокуратуры поступили постановление Жогорку Кенеша "О выдвижении обвинения против экс-президента Атамбаева А.Ш. для лишения его статуса" и заключение временной специальной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики для дачи заключения о наличии признаков преступления в ходе исполнения им полномочий президента Кыргызской Республики.



Генеральная прокуратура, рассмотрев поступившие документы, вынесла заключение, на основании которого Жогорку Кенеш КР вынес постановление о лишении А.Атамбаева статуса экс-президента". Источник - КирТАГ

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