 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 07.08.2019
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    Кыргызстан   | 
Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
08:37 08.08.2019

Предыстория: Штурм и стрельба у дома Атамбаева в Кой-Таше. Что происходит?
"Сводка" (АКИpress) – Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку захватить Алмазбека Атамбаева.
Как сообщал ГКНБ, бойцы спецназа применили резиновые пули и другие спецсредства (светошумовые гранаты).
Ранены 48 человек, погиб один спецназовец.
Новость дополняется
10:55: Фарид Ниязов: В 11 часов люди решат, что делать со спецназовцами.
10:25: В дом Атамбаева на носилках принесли сторонника Адыла Бегалиева. При штурме вечером 7 августа он упал в овраг. Его обнаружили утром 8 августа. В Кой-Таш вызвали скорую помощь.
09:47: Фарид Ниязов: Атамбаев находится у себя дома.
09:35: В доме Атамбаева в селе Кой-Таш собираются сторонники.
09:30: В МВД сообщили, что о заложниках информации пока нет.
09:18: Член политсовета СДПК Эрмек Окенов в эфире телеканала "Апрель" заявил, что в Кой-Таше по-прежнему нет связи и интернета. Окенов также отметил, что 6 спецназовцев, которых захватили сторонники Атамбаева накануне, находятся под наблюдением врачей.
09:01: МВД заявило о том, что сторонники Атамбаева организовали в Кой-Таше массовые беспорядки.
08:27: Генеральная прокуратура сообщила, что начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" и другие после инцидента, который произошел вечером 7 августа в селе Кой-Таш.

Фото - Утро в Кой-Таше после штурма
События
9:51, 8 августа 2019 59577

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 августа прибывают в его дом в селе Кой-Таш.
Точное количество людей в доме неизвестно – предположительно, превышает 500.
В доме находятся бойцы спецназа, которых захватили после штурма.

Штурм и стрельба у дома Атамбаева в Кой-Таше. Что происходит?
События
19:56, 7 августа 2019 (обновлено в 4:41 8 августа 2019) 676358

Продолжение: Ситуация в Кой-Таше. День второй
В доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба.
Спецназ ГКНБ штурмует дом.
Ранены несколько человек.
05:20: МВД сообщило, что сотрудники милиции покинули село Кой-Таш во избежание дальнейшего столкновения с гражданами. Со стороны правоохранительных органов не применялось огнестрельное оружие в отношении граждан.
04:20 Минздрав сообщил, что глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому
04:05 Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов прокомментировал переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, которые захватили в заложники 6 спецназовцев.
03:45: Почти все представители правоохранительных органов выехали из села Кой-Таш. Один автобус с милиционерами остановила группа людей.
03:35: В селе Беш-Кунгей собрались люди, организованы баррикады, чтобы машины не могли проехать.
03:20: Официальный представитель МВД сообщил, что ситуация в Бишкеке стабильная.
03:00 всего в больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.
02:29: Группа людей с помощью мусоровоза и автобусов возле панорамы перекрыла дорогу и не пропускает машины вверх в сторону гор. На месте присутствуют около 100 человек.
02:23: Боец спецназа погиб от пули, предположительно, выпущенной из снайперской винтовки, заявляет ГКНБ.
"В ходе спецоперации по задержанию А.Атамбаева были ранены несколько сотрудников спецназа. К сожалению, один из них скончался в больнице от несовместимых с жизнью ран. Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа", - говорится в сообщении.
Ближе к 02:00: В селе Кой-Таш группа людей закидывает камнями милиционеров.

01:45: Требование только одно – убрать милицию, заявил Равшан Жээнбеков во время инцидента в Кой-Таше.
"Атамбаев живой, здоровый. Есть раненые и с этой стороны, и с той… Достаточно много раненных. Есть серьезные огнестрельные ранения. Мы поставили только одно условие: убрать милицию", - сказал Р.Жээнбеков.
01:10: Депутат Бекешев пишет на своей странице в соцсетях, что Курсан Асанов (замминистра МВД) и Опумбаев (глава ГКНБ) переговаривают с Карамушкиной, Кодурановой и Равшаном Жээнбековым.
00:55: Количество пострадавших достигло 36, сообщил Минздрав.
00:50: Стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков созывает Совет безопасности. Заседание состоится утром 8 августа.
00:42: Госпитализированный в БНИЦТО боец спецназа скончался, сообщил директор больницы Сабырбек Джумабеков. По его словам, спецназовец получил ранения, несовместимые с жизнью. Пуля пробила ему сердце и легкие.
23:50: Депутат Бекешев считает, что Жогорку Кенеш должен собраться на внеочередное заседание.
23:47: Спикер ЖК Дастан Джумабеков в рамках своего очередного трудового отпуска был в Таласе, сообщила пресс-секретарь спикера Эльвира Темир. По ее словам, в ближайшее время он выезжает в Бишкек. Его позиция по поводу спецоперации мне не известна, сказала она.
23:43: Пресс-служба МВД сообщила, что милиция работает в штатном режиме.
23:36: ГКНБ опроверг информацию, что бойцы спецназа стреляют в мирных людей.
23:30: Минздрав сообщает, что всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами, из них 3 пострадавших в Чуйской областной объединенной больнице; 3 - в Национальном госпитале; 9 - в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.
23:25: Часть сторонников забаррикадировалась внутри дома. Они ждут прибытия спецназа.
23:03: Стало известно, что также ранен в ногу Абдиль Сегизбаев. Его привезли в больницу.
22:54: Один спецназовец ранен, пуля попала в грудную клетку.
22:40: Минздрав сообщает, что количество пострадавших достигло 10. Одного забрали на операцию.
23:05: Сотовая связь и мобильный интернет в Кой-Таше работает с перебоями.
22:41: Из дома Атамбаева вышли его сторонники, в том числе Фарид Ниязов. Он сказал журналистам, что действия ведутся не в правовом поле и упомянул о стрельбе, а также о том, что в момент штурма на территории дома находились дети и женщины. Ниязов не стал комментировать дальнейшие шаги бывшего президента и Народного штаба.
22:40: Журналистам сообщили, что Атамбаев находится у себя дома.
22:36: Сторонники Алмазбека Атамбаева захватили бойцов спецназа в его доме.
Они начали выводить их из дома. Звучат призывы не трогать бойцов.
22:36: Группа людей зашла в дом Атамбаева.
22:25: Группа людей пытается зайти внутрь дома Атамбаева. Некоторые окна разбиты.
22:15: Дочь Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева написала в соцсетях, что Алмазбек Атамбаев находится в Кой-Таше.
"Никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше", - написала Шагиева.
22:13: Вызов в пожарную службу о пожаре не поступал.
22:05: Сторонники Атамбаева прорвались за ворота, они вошли во двор. Стрельба продолжается.

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22:00: У хозпостройки у дома Атамбаева началась активная стрельба и взрывы. Горят кровать, матрацы, деревья.

21:59: Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-центр ГКНБ. Были применены только резиновые пули, отмечается в сообщении.
21:55: Сторонники Атамбаева забаррикадировались в юрте.

21:45: У дома слышна стрельба и взрыв. Непонятно, что происходит.
21:30 Депутат Ирина Карамушкина потребовала забрать бойцов спецназа. "Заберите спецназ или завтра будете отвечать перед трибуналом", - заявила она.
21:28: В данное время во дворе дома из политиков замечены Ирина Карамушкина, Фарид Ниязов, юрист СДПК Нурбек Касымбеков.
21:26: В начале села Кой-Таш собралось большое количество милиционеров на спецмашинах.
21:17: У ворот собрались более 100 сторонников Атамбаева. Они срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду машин.
21:15: В Кой-Таш направлены несколько бригад скорой помощи.
21:09: К посту недалеко от дома Атамбаева подъехали сотрудники милиции. Стоявшие молодые люди закидывают проезжающие машины камнями.
21:00: Телеканал "Апрель" сообщает, что бойцы спецназа вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении.
Однако депутат Ирина Карамушкина сказала, что Атамбаев находится в доме.
20:53: Телеканал "Апрель" сообщает, что над селом кружит вертолет, у дома на улице собрались около 300 человек.
"Около 300-400 человек. Люди кидают камни. Периодически пытаются прорваться к воротам. Но силовики бросают шумовые гранаты. На моих глазах несколько человек были ранены. Их увозят. Некоторые пытаются проникнуть домой, перелезть через забор. В любой момент люди могут пойти на штурм. Каких-то действий активных со стороны спецназа, кроме гранат, не было. Дорога перекрыта. Люди пилят деревья, чтобы огородить дом".
20:39: Некоторое время назад группа граждан попыталась зайти во двор. При попытке спецназ в их сторону произвел ряд выстрелов.
20:37: Дорогу в Кой-Таш перекрыли с обеих сторон. Скорая не может проехать.
20:35: Раненых начали выпускать с территории дома. В данное время выпущены пятеро пострадавших.
20:32: Медики сообщают: Вызов поступил из Кой-Таша. Из Аламединского района отправили 5 машин скорой помощи. И еще привлекли бригады из Бишкека, сообщила координатор Минздрава по Чуйской области.
20:25: Над Кой-Ташем пролетел вертолет.
20:20: По некоторым данным, штурм ведут бойцы спецназа.
Пресс-служба МВД недоступна для комментариев.
Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что поступил вызов о перестрелке в Кой-Таше. На место выехала следственно-оперативная группа.

Источник - АКИpress
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