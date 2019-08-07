"Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!

08:55 08.08.2019

Алмазбек Атамбаев вместе со своими сторонниками в 16:30 намерены пойти к зданию "Медиа Форума".

"Половина людей говорит, что пойдет к "Форуму", другая половина хочет идти к Белому дому. Но сначала мы пойдем к "Форуму", а дальше, если надо будет, пойдем к Белому дому", - сказал Алмазбек Атамбаев 8 августа на встрече со своими сторонниками.

"Я уже несколько месяцев говорил, что буду отстреливаться. Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки. По телевизору лгут, что у народа было оружие", - сказал Атамбаев.

"Я стрелял, когда ребята [спецназ] пошли на третий этаж. Пытался не попадать в ребят. Их все время кто-то призывал идти вперед", - сообщил Атамбаев.